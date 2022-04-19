52 operasyonda 16 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 11 – 17 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 51 ayrı operasyonda 1 kilo 593 gram sentetik uyuşturucu, 484 gram metamfetamin, 21 adet sentetik ecza, 225 gram esrar, 2 adet terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 240 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 66 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklandı. Şüphelilerden 53 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 ayrı operasyonda bin 827 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen 3 kişi de tutuklandı.