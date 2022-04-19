Mazlum Demir: Kolay olmayacak

Kocaelispor’a Menemenspor’dan transfer olan savunma oyuncusu Mazlum Demir, İzmir’de kendilerini Bandırmaspor maçından daha zor bir mücadele beklediğini belirtti.
KENETLENDİK, TAKIM OLDUK
Eski takımına rakip olacak olan Mazlum maç öncesi şu şekilde konuştu: Bandırma maçı bizim için müthiş bir galibiyetle sonuçlandı. Son zamanların formda takımlarındandı. Bizim de kazanmaktan bir çaremiz yoktu. Kenetlendik, takım olduk, çok iyi mücadele ettik. Doğru zamanda doğru işler yaptık, golleri bulduk, kazandık.
İYİ TANIYORUM
Soyunma odasında maçı çevirebileceğimize, beraber mücadele edebileceğimize, saha içinde koca yürekli bir takım olabileceğimize inandık. Bu da bize galibiyeti getirdi. Ambiyans da güzeldi, taraftar yanımızdaydı. Hepsine teşekkürler. İlk yarı Menemen’deydim. Takımı, oradaki arkadaşlarımı çok iyi tanıyorum. Menemen maçı Bandırma maçından daha zor olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.