Mazlum Demir: Kolay olmayacak

Kocaelispor’a Menemenspor’dan transfer olan savunma oyuncusu Mazlum Demir, İzmir’de kendilerini Bandırmaspor maçından daha zor bir mücadele beklediğini belirtti.

KENETLENDİK, TAKIM OLDUK

Eski takımına rakip olacak olan Mazlum maç öncesi şu şekilde konuştu: Bandırma maçı bizim için müthiş bir galibiyetle sonuçlandı. Son zamanların formda takımlarındandı. Bizim de kazanmaktan bir çaremiz yoktu. Kenetlendik, takım olduk, çok iyi mücadele ettik. Doğru zamanda doğru işler yaptık, golleri bulduk, kazandık.

İYİ TANIYORUM

Soyunma odasında maçı çevirebileceğimize, beraber mücadele edebileceğimize, saha içinde koca yürekli bir takım olabileceğimize inandık. Bu da bize galibiyeti getirdi. Ambiyans da güzeldi, taraftar yanımızdaydı. Hepsine teşekkürler. İlk yarı Menemen’deydim. Takımı, oradaki arkadaşlarımı çok iyi tanıyorum. Menemen maçı Bandırma maçından daha zor olacak.