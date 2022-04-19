Uzm. Dr. Rahib Aliyev Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde

Özel Atakent Cihan Hastanesi, hekim kadrosunu genişleterek büyümeye devam ediyor. Kaliteli sağlık hizmeti sunumunu artırarak sürdürme misyonu ile hekim kadrosuna yeni dahil edilen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Rahib Aliyev, hasta kabulü yapmaya başladı.
1990 yılında Azerbaycan’da doğan Uzm. Dr. Rahib Aliyev, Azerbaycan Tıp Üniversitesi’nden mezun oldu. Uzmanlığını, İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayan Aliyev, Özel Atakent Cihan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başladı. Çalışma hayatına 2014-2017 yılları arasında Azerbaycan Hekimleri Tekmilleştirme Enstitüsü’nde başlayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahib Aliyev, 2017 -2022 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet sundu. Nisan ayı itibariyle Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başlayan Uzm. Dr. Rahib Aliyev şu alanlarda tanı ve tedavi hizmeti sunacak:
• Akciğer Kanseri
• Allerjik Akciğer Hastalıkları
• İnterstial Akciğer Hastalıkları
• Tüberküloz (Verem)
• Astım
• KOAH
• Bronşektazi
• Hemoptizi (Akciğer Kaynaklı kanamalar)
• Kronik Öksürük
• Pnömoni / Zatürre
• Plörezi
• Sarkoidoz
• Pnomotoraks
• Pulmoner Emboli
• Bronkoskopi
• Solunum Fonksiyon Testi
• Bronş Provakosyon Testi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.