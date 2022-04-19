Uzm. Dr. Rahib Aliyev Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde

Özel Atakent Cihan Hastanesi, hekim kadrosunu genişleterek büyümeye devam ediyor. Kaliteli sağlık hizmeti sunumunu artırarak sürdürme misyonu ile hekim kadrosuna yeni dahil edilen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Rahib Aliyev, hasta kabulü yapmaya başladı.

1990 yılında Azerbaycan’da doğan Uzm. Dr. Rahib Aliyev, Azerbaycan Tıp Üniversitesi’nden mezun oldu. Uzmanlığını, İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayan Aliyev, Özel Atakent Cihan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başladı. Çalışma hayatına 2014-2017 yılları arasında Azerbaycan Hekimleri Tekmilleştirme Enstitüsü’nde başlayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahib Aliyev, 2017 -2022 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet sundu. Nisan ayı itibariyle Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başlayan Uzm. Dr. Rahib Aliyev şu alanlarda tanı ve tedavi hizmeti sunacak:

• Akciğer Kanseri

• Allerjik Akciğer Hastalıkları

• İnterstial Akciğer Hastalıkları

• Tüberküloz (Verem)

• Astım

• KOAH

• Bronşektazi

• Hemoptizi (Akciğer Kaynaklı kanamalar)

• Kronik Öksürük

• Pnömoni / Zatürre

• Plörezi

• Sarkoidoz

• Pnomotoraks

• Pulmoner Emboli

• Bronkoskopi

• Solunum Fonksiyon Testi

• Bronş Provakosyon Testi