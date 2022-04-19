Yakalanan teröristin keşif görüntüsü ortaya çıktı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü PKK/PYD’nin kentte eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi üzerine titiz bir çalışma başlattı. Terör ve istihbarat birimlerinden kurulan özel ekip, şehir merkezindeki tüm kamera görüntülerini inceledi. Kocaeli Belediyesi'ne ait halk otobüslerine saldırı arayışında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, 12 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı ifadesinde, Suriye Rakka‘da PKK/PYD terör örgütü içerisindeki sorumlu örgüt mensuplarının sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaştıklarını, Türkiye’de bulunduğu sürede kendi seçtiği yerlerin konumlarını ve araçların fotoğraflarını çekerek gönderilmesini, araçları yakmasını ve bu iş karşılığında para göndereceğini belirtmeleri üzerine Kocaeli merkez Adnan Menderes Bulvarı civarındaki halk otobüslerinin keşfini yaptığını ve keşif videosunu örgüt mensuplarına gönderdiğini belirtti. Şahıs ayrıca kendisine çekeceği her video karşılığında bin 500 dolar, yakacağı her araç için ise 5 bin dolar kazanacağının söylendiğini, para teklifinin yalan olduğunu başta anlayamadığını, videoyu gönderdikten sonra gerçeği anladığında ve araç yakmayı reddettiğinde terör örgütünün ailesini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.
Yakalanan şahsın bağlantılarına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek Türk - ülke sınırları kevgire dönmüş, tesadüfen yaşıyoruz . kim bu sınır güvenliğinden sorumlu bakan .
Izmitli - yabancı uyruklu derken? norveçlimi? isveçlimi? japonmu yoksa
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.