Eski ANAP’lılar İftarda bir araya geldi

Anavatan Partisi 21. Dönem Kocaeli Milletvekili Sefer Ekşi, birlikte görev yaptığı ANAP’lı il yöneticileri ve ilçe başkanlarıyla 8’inci kez iftarda bir araya geldi. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen ve bu yıl yeniden gerçekleşen iftarda eski dostlar uzun sürenin ardından bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Sefer Ekşi’nin ev sahipliğinde Geçit Restaurant’ta gerçekleşen iftara ANAP eski il kurulu üyelerinden olan ve geçtiğimiz haftalarda yapılan kongrede göreve getirilen Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Haftacı, eski il başkanlarından Halit Sağır, Merkez İlçe eski başkanlarından Orhan Kaya, eski il kurulu üyeleri Metin Yılancı, Mükerrem Ocakoğlu ve Hüseyin Durumer, Körfez eski İlçe Başkanı Kadir Sönmez, Gebze eski İlçe Başkanı Bahattin Vağaş, Karamürsel eski İlçe Başkanı Tolga Uluaydın katıldı. İftarın ardından çaylar eşliğinde sohbet eden eski ANAP’lılar, geçmişi yad ettiler.