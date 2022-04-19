Hürriyet: İzmit Belediyesi Aşevi ile İzmit paylaştıkça gülümseyecek

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet yeniden hizmete giren Aşevi’ni ziyaret etti. Başkan Hürriyet’e ziyarette İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek de eşlik etti.

“SÖZÜMÜZÜ HAYATA GEÇİRDİK”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet Aşevi ziyaretinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Aşevi projemiz benim en çok mutlu olduğum çalışma. Verdiğimiz bir sözümüzü daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığım önemli işlerden bir tanesi. İzmit Belediyesinin faaliyete geçmiş olan bir aşevi var. Bu aşevimiz hem ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza hem de bizim etkinliklerimizde bize büyük katkı sağlayacak.

“AŞEVİ HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

İzmit Belediyesinin sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında önemli bir hizmeti birkaç gün önce faaliyete geçirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de halkımızın katılımıyla resmi olarak açılışımızı yapacağız. Tam da Ramazan ayında aşevimizi faal hale getirmemiz daha da kıymetli oldu. İzmit Belediyesi Aşevi kentimize hayırlı uğurlu olsun.

“ANNE ELİ DE HİZMETE GİRDİ”

Sadece aşevi değil, aşeviyle birlikte göreve geldiğimizde ilk senemizde başlattığımız ancak pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız, burada okuyan üniversite öğrencilerimize haftanın 5 günü ücretsiz yemek hizmeti sunduğumuz Anne Eli projemiz aşevimizin başlamasıyla birlikte faal hale geldi. Anne Eli projemizde 2 gün önce başlamış bulunuyor. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize de duyurmuş olalım.

“GÖLKAY’DAN GELEN MALZEMELER REVİZE EDİLDİ”

Kullanabileceğimiz her malzemeyi gerek tamir ederek, gerek kullanışlı hale getirerek tekrar geri kazanıyoruz. Bu mutfaklarda kullandığımız bazı malzemeler atıl durumda kalan Gölkay gibi işletmelerden alındı ve revize edildi. Gölkay mutfağından çıkan bir çok tesisat, ürün burada ve diğer kafelerimizde ve Sarısu Gençlik Kampımızda kullanılır hale getirildi. Diğer malzemeler ise satın alındı.

“BİZE FAYDA SAĞLAYACAK”

Mutfağımız hem ihtiyaç sahibi ailelerimize hem bizim organizasyonlarımızda öz kaynağımızı buradan kullanmakla ilgili bize fayda sağlayacak. Örneğin bizim ilan ettiğimiz 24 Nisan Dünya İzmitliler Gününde halk iftarı vereceğiz. İşte o halk iftarının bir kısmı buradan çıkacak. Çorba hizmetinde kullanacağımız çorbaların yada bir toplantı yaptığımızda bir kurumu ağırladığımız bazı zamanlarda orada sunacağımız yemeklerin bir kısmı bu mutfakta pişecek.

UZMAN KADRO İSTİHDAM ETTİK

“Uzman aşçılarımız, aşçı yardımcılarımız, gıda mühendisimiz gibi personellerimizi istihdam ettik ve profesyonel bir şekilde milletimize hizmet ediyor. Ürünlerimizin bir kısmı Çınar Halk Market’ten alınıyor. Kaliteli ve doğal ürünleri kullanmaya gayret ediyoruz.

“HAYIR YAPMAK İSTEYENLER İÇİN DOĞRU ADRES”

Aşevimiz aynı zamanda kendi öz kaynaklarımızla hizmet verdiği gibi hayır yapmak isteyenlerin bağış yapmaları için de doğru adres. Yardımınızın doğru yere gitmesiyle ilgili önemli adreslerden bir tanesi. Bu vesileyle yardımda bulunmak isteyen tüm yurttaşlarımızın gönderdiği gıdayı buraya alıyoruz. Ramazan ayındayız.

“BAŞVURULAR TEK TEK DEĞERLENDİRİLİYOR”

Bütün yardımlarınız burada itinayla saklanarak aşevinde yemeğe dönüştürülüyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Yine o yardımlarınız öğrencilerimize de yemek olarak geri dönüyor. Sosyal destek uzmanlarımız gerçekten ihtiyaç sahibi mi değil mi diye kapı kapı değerlendiriyor başvuruları. Gözünüz arkada kalmasın. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzü güçlü hale getirdik. Arkadaşlar aktif görev yapıyor sahada. Gerçek ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara hizmetlerimizi sunuyoruz.

KİMLER FAYDANALANABİLİR?

Sosyal izolasyona ve yalnızlığa maruz kalan vatandaşlarımız, yemek yapmak için uygun bedensel ve zihinsel işleve sahip olmayan yurttaşlarımız, yoksulluk sebebiyle yemeğini pişirme konusunda güçlük yaşayan vatandaşlarımız, yaş ve sağlık problemleri sebebiyle yemek pişiremeyen yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, kanun gereği hizmetlerimizden yararlanması zorunlu olan insanlarımız.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Aşevi’nden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Kardeş Eller’in internet sitesi https://izmitkardeseller.com/ üzerinden, 0262 318 00 00 numaralı dahili telefon hattından ya da Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabilirler. Ayrıca birkaç gün içinde hizmete girecek [email protected] üzerinden de yakında başvuru alınabilecek. İzmit paylaştıkça gülümseyecek. Anne Eli Projemizde 250 öğrenci ile başladık. Anne Eli Projesi Ramazan’a özel 19.00 ile 20.30 arası hizmet veriyoruz ama Ramazan sonrası hafta içi her gün (haftada 5 gün) 17.00 ile 19.00 arası öğrencilerimiz için hizmete hazırız.”

“AFAD VE KIZILAY TESCİLLEDİ”

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci aşevi hakkında bilgiler verdi. Kahveci aşevinde endüstriyel bir mutfak kurulduğunu belirterek, “Hedefimiz aşevinde 1000’in üzerinde insana hizmet vermek. Acil durumlarda da 7 binin üzerinde hizmet verebilecek bir yapımız var. Bu anlamda da hazırlıklıyız. AFAD burayı tescillemiş durumda. Geçen haftalarda Kızılay geldi. Kızılay’da acil durumlarda yararlanılabilecek mutfaklar listesine bizi ekledi. Bu da bizim açımızdan gurur verici bir durum. Aynı zamanda büyük de bir sorumluluk” dedi.