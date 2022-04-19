19 Nis 2022 - 14:26- Gündem G: 19 Nis 2022 - 14:28

İzmit Belediyesinden üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek hizmeti 

İzmit Belediyesi eğitim hayatları boyunca ailelerinden uzakta kalan öğrencilere destek olmak ve iftarda sıcak yemek yiyebilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Anne Eli projesi devam ediyor
İzmit Belediyesinden üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek hizmeti  mask

İzmit Belediyesi hareket ettiği sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Anne Eli projesi yeniden faaliyette. Ailelerinden uzakta olan öğrencilere destek olmak ve sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet veren Anne Eli projesi Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı no:112’de (Ayazma Kültür Merkezi’nde) haftanın 5 günü düzenli olarak devam ediyor.

DÜZENLİ OLARAK DEVAM EDECEK

Öğrenciler için Ramazan boyunca hafta için her gün 19.30 – 20.30 saatleri arasında Anne Eli hizmetinden yararlanabilecek. Ramazan ayının ardından ise hafta içi her gün 17.00 – 19.00 saatleri arasında sıcak yemek hizmeti verilecek. Anne Eli yemekhanesinden faydalanmak isteyen öğrenciler izmitanneeli.izmit.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurarak öğrenci kartı ile birlikte sıcak yemek hizmetinden faydalanabilecek.

19 Nis 2022 - 14:26 - Gündem

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