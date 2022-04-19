Teröristi giydiği ayakkabısı ele verdi!

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Kocaeli’de toplu taşıma araçlarına kundaklama eylemi yapacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler, örgüt üyelerinin eylem yapmak için keşif yaptıklarını, keşif videosunu da diğer örgüt mensuplarına gönderdiklerini belirledi. Eylemi gerçekleştirecek şahısların, terör örgütü ile 5 bin dolara anlaştıkları tespit edildi. Gelişmeler üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri hemen harekete geçti.
KENTİN İKİ YAKASINDA İKİ GRUP, 10 ÖZEL EKİP KURULDU
Eylemin başarılı olmaması için terörle mücadele dedektifleri, aynı gün hızlı bir şekilde harekete geçti. Kentin iki yakasında kurulan 10 ekip, tek tek güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yüzlerce kamera inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etmeyi başardı. Kameralar üzerinden takibi sürdüren ekipler, zanlı ve iki ortağının adresini tespit ederek operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli H.Y., yapacağı eylem karşılığında örgüt mensuplarından 5 bin dolar teklif aldığını itiraf etti.
AYAKKABI DETAYI
Zanlının telefonunda yapılan incelemede keşif videolarına ulaşıldı. Terör örgütüne gönderilmek için çekilen keşif videolarını titizlikle inceleyen ekipler, görüntüyü çeken şahsın ayakkabısının göründüğünü tespit etti. Zanlı H.Y.'nin evinde arama yapan ekipler, videoda görünen ayakkabıyı evde buldu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer iki şahıs ise sınır dışı edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.