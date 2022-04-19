19 Nis 2022 - 14:32- Spor G: 19 Nis 2022 - 14:33

BAL terfi maçları cumartesi ve pazar günü oynanacak
BAL terfi maçları cumartesi ve pazar günü oynanacak mask

Bölgesel Amatör Lig için kalan iki biletin belli olacağı baraj maçlarının programı belli oldu.

İKİ MAÇ DA YUVACIK’TA

BAL’a terfi maçlarında kuralar çekildi ve program belli oldu. Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’ta il sıralamasında ikinci olan Değirmenderespor, Süper Amatör Lig Play-Off Grubu’nu dördüncü sırada tamamlayan Sırrıpaşa Futbol Kulübü ile eşleşti. Yuvacık’ta yer alan Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’ndaki maç cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak.

SAAT 14.00’TE

BAL 7. Bölge 3. Grup’ta il sıralamasında üçüncü olan Gölcükspor’un rakibi ise Süper Amatör Lig Play-Off Grubu’nu dördüncü sırada tamamlayan Sırrıpaşa Futbol Kulübü oldu. Bu maç da Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda oynanacak. Pazar günkü mücadele de saat 14.00’te başlayacak.

2 BİLET KALDI

Karşılaşmalarda normal süreler berabere biterse 15’er dakikadan iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bozulmazsa BAL’a yükselen takımı penaltı vuruşları belirleyecek. Bilindiği üzere bu sezon BAL’dan Çayırovaspor, Karamürselspor, Doğantepespor ve Arslanbey Gençlerbirliği düşmüştü. Süper Amatör Lig’den de Tayfunspor ve Harbişspor BAL’a yükselmişti.

BAL TERFİ MAÇ PROGRAMI

22 NİSAN CUMARTESİ

Değirmenderespor – Sırrıpaşa Futbol Kulübü

SAAT: 14.00

STAT: Yuvacık Şehit İlyas Bayraktutar

 

23 NİSAN PAZAR

Gölcükspor - Derincespor

SAAT: 14.00

STAT: Yuvacık Şehit İlyas Bayraktutar

 

BU SEZON BAL’DAN DÜŞENLER

Çayırovaspor

Karamürselspor

Doğantepespor

Arslanbey Gençlerbirliği

 

BU SEZON BAL’A YÜKSELENLER

Tayfunspor

Harbişspor

 

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BAL MÜCADELE EDECEK OLAN KOCAELİ TAKIMLARI

Tayfunspor

Harbişspor

Yuvacıkspor

Kullarspor

Gebzespor

 

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19 Nis 2022 - 14:32 - Spor

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