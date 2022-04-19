BAL terfi maçları cumartesi ve pazar günü oynanacak

Bölgesel Amatör Lig için kalan iki biletin belli olacağı baraj maçlarının programı belli oldu.
İKİ MAÇ DA YUVACIK’TA
BAL’a terfi maçlarında kuralar çekildi ve program belli oldu. Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’ta il sıralamasında ikinci olan Değirmenderespor, Süper Amatör Lig Play-Off Grubu’nu dördüncü sırada tamamlayan Sırrıpaşa Futbol Kulübü ile eşleşti. Yuvacık’ta yer alan Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’ndaki maç cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak.
SAAT 14.00’TE
BAL 7. Bölge 3. Grup’ta il sıralamasında üçüncü olan Gölcükspor’un rakibi ise Süper Amatör Lig Play-Off Grubu’nu dördüncü sırada tamamlayan Sırrıpaşa Futbol Kulübü oldu. Bu maç da Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda oynanacak. Pazar günkü mücadele de saat 14.00’te başlayacak.
2 BİLET KALDI
Karşılaşmalarda normal süreler berabere biterse 15’er dakikadan iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bozulmazsa BAL’a yükselen takımı penaltı vuruşları belirleyecek. Bilindiği üzere bu sezon BAL’dan Çayırovaspor, Karamürselspor, Doğantepespor ve Arslanbey Gençlerbirliği düşmüştü. Süper Amatör Lig’den de Tayfunspor ve Harbişspor BAL’a yükselmişti.
BAL TERFİ MAÇ PROGRAMI
22 NİSAN CUMARTESİ
Değirmenderespor – Sırrıpaşa Futbol Kulübü
SAAT: 14.00
STAT: Yuvacık Şehit İlyas Bayraktutar
23 NİSAN PAZAR
Gölcükspor - Derincespor
SAAT: 14.00
STAT: Yuvacık Şehit İlyas Bayraktutar
BU SEZON BAL’DAN DÜŞENLER
Çayırovaspor
Karamürselspor
Doğantepespor
Arslanbey Gençlerbirliği
BU SEZON BAL’A YÜKSELENLER
Tayfunspor
Harbişspor
ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BAL MÜCADELE EDECEK OLAN KOCAELİ TAKIMLARI
Tayfunspor
Harbişspor
Yuvacıkspor
Kullarspor
Gebzespor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.