Emeklilerin bayram ikramiyeleri belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak" dedi. Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

"Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağrıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YOK

Asgari ücrete Temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor. Biz ekonomik programımızı başarıyla götürmek mecburiyetindeyiz. Toplu sözleşmeleri çok önemli garanti altına aldık. Kamu çalışanlarına yüzde 31 fark verdik. Sosyal temelleri olan ekonomi programını sürdürüyoruz.

3600 EK GÖSTERGE

Biz Mayıs'ta 3600 ek gösterge için nihai çalışmamızı bitiririz, Cumhurbaşkanımıza takdim ederiz, görüşülür, konuşulur, sonraki aşama Meclis'tir. Bu yıl içinde tamamlarız, Meclis'in çalışma düzenine göre hangi zaman uygulamaya sokarsak bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diyebiliyorum. 4 hizmet kolu esas ama bazı statü gruplarının da toplumsal adaleti güçlendirmek için bazı grupları da bu kapsam içine alacağız. 4 grubun esas olan onlar, onların yanında bazı statüler var. Kamuda çalışan avukatlar mesela, göstergeleri 3000. Benzeri gruplar var. Statüleri itibarıyla 3000. Öğretmenlere 3600 vereceğiz. İl milli eğitim müdürü 3600. Olmaz bunu değiştirmemiz lazım. İl müftüsünü değiştirmemiz lazım. Dini görevlilere 3600 veriyorsak müftüyle farklılaştırmak lazım. Adalet duygusunu korumamız lazım. 3600 ek gösterge çalışanları çok etkilemiyor. Emeklilik konumlarında epeyce yansıyor, Emekli maaşlarına da yansıyor. 25 milyar liraya kadar yıllık maliyetleri bulunabiliyor. Bunu şimdiden telaffuz etmek doğru değil. Ciddi maliyeti olduğunu belirtmek isterim.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR OLACAK MI?

Bu tartışmaları bazen Meclis'te de yapıyoruz. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok.

SMA HASTALARI İLAÇLARI

Devletin 8300 küsür ilaca yaptığı ödemeler var. Yeryüzünde bu kadar kapsamlı ödeme yapılan ülkelerden biriyiz. SMA, kanser ilaçları var. Bu ilaçlar ithaldir. Bunları biz ödüyoruz. Bu konuyu istismar eden gruplar var. Ailelere gidiyorlar, aileler çaresiz. Bu hastalığa maruz kalanlar her kapıyı çalıyorlar. Ne yapıyorlar, şöyle bir ilaç var 150 bin, kök hücre tedavisi var diyorlar. Devlet bunların parasına bakmıyor. Tıp otoritelerince onaylanıp onaylanmamasına bakıyoruz. Çok pahalı ilaçların da parasını ödüyoruz. İstismar edenler yüzünden ilaçları alıyorlar, faydası olmuyor, belki hayatını kaybediyorlar. Bunu yapanlar içinde doktor, sağlık uzmanları gibi bir grup şebekeler var. Avukatlar var. İnsanlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesini istiyorum. Hastalarımıza bilimsel olarak kanıtlanmış tüm desteği veriyoruz.