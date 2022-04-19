Katlı Otopark’ın Ulaşımpark’a devrinde oy birliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclisi ikinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Başkanvekili Yaşar Çakmak başkanlığında gerçekleştirildi. 21 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı mecliste 2021 yılı faaliyet raporu da görüşüldü.

MUHALEFET ŞERH KOYDU

İzmit Kadıköy Mahallesi’nde bulunan Katlı Otopark’ın bağımsız bölümlerin ayni sermaye artırımı ile Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Şirketi adına devir edilmesi ve tapu tescil işlemlerinin yapılması maddesinde muhalefet şerh koyarken madde oy çokluğuyla kabul edildi.