Katlı Otopark’ın Ulaşımpark’a devrinde oy birliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclisi ikinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Başkanvekili Yaşar Çakmak başkanlığında gerçekleştirildi. 21 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı mecliste 2021 yılı faaliyet raporu da görüşüldü.
MUHALEFET ŞERH KOYDU
İzmit Kadıköy Mahallesi’nde bulunan Katlı Otopark’ın bağımsız bölümlerin ayni sermaye artırımı ile Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Şirketi adına devir edilmesi ve tapu tescil işlemlerinin yapılması maddesinde muhalefet şerh koyarken madde oy çokluğuyla kabul edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.