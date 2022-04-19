19 Nis 2022 - 15:22- Spor G: 19 Nis 2022 - 15:24

Bursaspor Kulübü açık açık talimat delecek!
Bursaspor Kulübü açık açık talimat delecek! mask

Bursaspor bu akşam Gençlerbirliği ile kader maçına çıkacak ve mücadele saat 17.00’de başlayacak. Bu maç öncesinde yeşil beyazlı kulüp, Kocaelispor maçındaki sahaya olayları nedeni ile cezalandırılmış ve neredeyse tüm tribünlerine blok cezası verilmişti. Ancak Bursa tarafı bu konuyu fazla dert etmiyor ve talimatlara uyulmayacağını açık açık deşifre ediyor. Tüm kapıların açılacağını duyuran Bursaspor Kulübü, Kocaelispor maçındaki ambiyansın aynısını Gençlerbirliği maçında da yaşatmak istiyor. Bu durumda kulüp usulsüz seyirci alımından ötürü 100 bin lira ceza alacak.

19 Nis 2022 - 15:22 - Spor

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