Bursaspor Kulübü açık açık talimat delecek!

Bursaspor bu akşam Gençlerbirliği ile kader maçına çıkacak ve mücadele saat 17.00’de başlayacak. Bu maç öncesinde yeşil beyazlı kulüp, Kocaelispor maçındaki sahaya olayları nedeni ile cezalandırılmış ve neredeyse tüm tribünlerine blok cezası verilmişti. Ancak Bursa tarafı bu konuyu fazla dert etmiyor ve talimatlara uyulmayacağını açık açık deşifre ediyor. Tüm kapıların açılacağını duyuran Bursaspor Kulübü, Kocaelispor maçındaki ambiyansın aynısını Gençlerbirliği maçında da yaşatmak istiyor. Bu durumda kulüp usulsüz seyirci alımından ötürü 100 bin lira ceza alacak.
# ile, Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.