Büyükşehir’in 2021 yılı bütçesi nerelere harcandı?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclisi ikinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Başkanvekili Yaşar Çakmak başkanlığında gerçekleştirildi. 21 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı mecliste 2021 yılı faaliyet raporu da görüşüldü.

YURT DIŞINA GİDECEKLER

Meclisin birinci oturumunda yurt dışına düzenlenecek gezi için Büyükakın, “Geçen Balkan Derneklerimizin ziyareti olmuştu. Bulgaristan’da bir iftar yapalım diye karar aldık. Onları oraya götüreceğiz. Meclis üyelerimizden orada iftar ve sahur yapmak isteyenler varsa iki şehre gidilecek. İki gün sürecek, 25-26 Nisan’da olacak” ifadelerinde bulunmuştu. Madde plan bütçe komisyonunda oy birliğiyle kabul edilirken mecliste de oy birliğiyle kabul edildi. İzmit Kadıköy Mahallesi’nde bulunan Katlı Otopark’ın bağımsız bölümlerin ayni sermaye artırımı ile Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Şirketi adına devir edilmesi ve tapu tescil işlemlerinin yapılması maddesinde muhalefet şerh koyarken madde oy çokluğuyla kabul edildi.

MADDELERDE OY BİRLİĞİ

Öğrenci ve indirimli yolculukların desteklenmesi için alınan 2022-130 sayılı meclis kararındaki destek ödemesi bedellerinin revize edilmesi ve gelir desteği ödemesi yapılması, ilimizde üniversitede okuyan öğrencilere eğitim yılı boyunca çamaşırhane, çorba ve çay hizmeti sunulması amacıyla Kocaeli Üniversitesi ile belediye arasında işbirliği protokolünün imzalanması için başkanlık makamına yetki verilmesi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak madde kullanımının azaltılmasına yönelik önleyici sosyal hizmet merkezlerinin kurulması ve bu merkezlerin işletilmesine yönelik olarak Hayata Dönüş Derneği ve Bağımsız Yaşam Derneği ile protokol yapılması için başkanlık makamına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

FAALİYET RAPORUNU GÜNDOĞDU ANLATTI

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu yaptığı sunumda şu ifadelere yer verdi; “2021 mali yılında tahmin edilen gelir bütçemiz 4 milyar 92 milyon lira, gerçekleşen gelirimiz ise 4 milyar 898 milyon lira. Yüzde 119’luk bir gerçekleşme var. gider bütçemizde ise tahmin edilen 4 milyar 300 milyon TL, Gerçekleşen ise 4 milyar 89 milyon lira. Burada da yüzde 95 oranında bir gider gerçekleşmesi var. Genelde yüzde 70-80 arası bütçe gerçekleşmeleri normal, yüzde 80-90 arası isabetli ancak yüzde 90 ve üzerinde gerçekleşiyorsa bu çok isabetli ve çok iyi bir bütçe olarak nitelendirilir. 2021 yılı bütçesi de yüzde 90 üzerindeki rakamlardadır.

“HER İKİ LİRAMIZIN BİR LİRASINA YAKINI…”

4 milyar 898 milyon lira gelir, 4 milyar 89 milyon lira giderimiz oldu. Bütçe fazlası olarak da 809 milyon lira fazlalık verdik. Harcamaların toplam gidere oranına baktığımızda personel giderleri 290 milyon lira. Buna SGK ödemelerini dahil ettiğimizde yüzde 8 gibi bir rakamdır. Mal ve hizmet alımları 1.1 milyar lira bu da yüzde 27 oranına tekabül ediyor. Faiz giderlerimiz bütçemizin yüzde 11’ine tekabül ediyor. Sosyal destek ödemelerimiz 340 milyon lira civarında. Yatırım giderlerine baktığımızda yüzde 44.7 oranında bir yatırım yaptığımızı gösteriyor. Şöyle söyleyebiliriz, biz her iki liramızın bir lirasına yakın bir kısmını yatırım harcaması olarak harcamışız diyebiliriz. Yüzde 95 oranında bir isabet kaydetmişiz. Borç durumu konusunda 1 Ocak 2019 itibariyle 6 milyar 66 milyon liralık borcumuz vardı hazineye. Maliyeye 89 milyon 518 bin liralık, SGK’ya ise 93 milyon 120 bin toplamda ise 6 milyon.

“4 MİLYAR 67 MİLYON LİRALIK BORCUMUZ VAR”

2021 yılına geldiğimizde SGK ve maliyeye olan borçlarımızı sıfırladık sadece hazineye olan borcumuz kaldı. Bu da 31 Mart itibariyle 4 milyar 67 milyon liralık borcumuz var. Bunun bir kısmı hazineye bir kısmı maliyeye. 2.2 milyar liralık borç ödemesi gerçeklemiş bulunuyor. Büyükşehirim iki türlü borcu var. Birisi hazineye olan borç 2004 yılı öncesi diğeri de maliyeye olan borç, 2005 sonrası borcumuz. Gelirimiz 2022 yılında 500, 2023’te 600 milyon lira olursa aylık 2023 Temmuzunda hazineye olan 2004 öncesi borçlarımızı sıfırlamış olacağız. İnşallah 2023 temmuzdan sonra bir daha 2004 ve öncesi borcumuz kalmayacak. Geriye 2005 ve sonrası borcumuz kalıyor. Bu da 144 taksit olarak uzlaşmışız ve aylık 21 milyon liradır; sabittir. Her ay ortalama gelirimize göre kesinti oluyor, artık o kesintiler olmayacak sabit 21 milyon kesilecek.

“İLK DEFA BORÇALNMA EHLİYETİ ELDE EDİYORUZ”

Borç ödendikçe belediyemiz ne faydalar elde ediyor? Türkiye’de belediyelerin borçlanması ile ilgili kısıtlamalar getirilmiştir. Her belediye istediği gibi borçlanamaz hükmü vardır. Bizim hiçbir kredilimitemiz yok idi. Günümüze geldiğimizde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren bir önceki yıldan 4.8 milyar kesinleşen gelirimiz var. 10 milyarlık bir borçlanabilme kapasitemiz var. Bizim 4 milyar 507 milyon hazineye borcumuz var. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin ilk defa borçlanma ehliyetini elde ediyor. Borçlanmaya meclis üyelerimizin karar vermesi lazım.

“MALİ AÇIDAN ÇOK GÜÇLÜ BİR BELEDİYE

Her bir liralık borcumuza karşılık 5 lira 31 kuruşumuz mevcuttur. Bu da mali açıdan çok güçlü bir belediye ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Bizim Büyükşehir olarak geleneklerimiz var. Bayramda firma borçlarını sıfırlayarak gidiyoruz. Bizim bütçemizde taşınmaz mal satışına yönelik hiçbir öykünmemiz yok. Bizim, taşınmaz satışından elde ettiğimiz gelir sadece yüzde 1.3 civarında. Satın alım da yaptık. 125 milyon liralık da satın alma yoluyla mülk edindik. Kamulaştırma giderimiz yüzde 3.1; o da çok düşük bir oran.

NERELERE NE KADAR HARCANDI?

Personel durumu konusunda 2443 personel ile 2019’da devralındı. Sadece Büyükşehir Belediyesi’nde eksi 161’deyiz. Bütün personelleri kattığımızda 11 bin 86 kişiyle devralmışız şu an 11 bin 453 kişi fark da 367 kişi. Ulaşım hizmetleri kapsamında 972 milyon lira, çevre hizmetleri kapsamında 209 milyon lira, imar ve şehircilik hizmetleri kapsamında 374 milyon lira, kırsal ve tarımsal hizmetlere 74 milyon lira harcamışız, diğer alanlarda ise 10 milyon harcamışız. Bunlar kentsel dönüşüm başlığı altında. Toplumsal dönüşümde ise kültür ve turizm hizmetleri kapsamında 19 milyon lira, gençlik ve spor eğitim hizmetleri kapsamında 126 milyon lira, sağlık ve sosyal hizmetler kapsamında 213 milyon lira harcamışız.

Kurumsal yönetim hizmetleri için 823 milyon lira harcamışız. Taşeron maaşları olduğu için biraz yüksek gelebilir. Hizmet alımı yoluyla elde ettiğimiz personelin giderini bu kategoride kodladığımız için yüksek görünebilir. 525 milyonu personel gideri. Büyükşehir Belediyesi’nin gerçek anlamda personel gideri yüzde 20 civarındadır. Denetim raporuna gelen eleştirileri de dikkate alıyoruz. Konusu suç teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmaması bizim için memnuniyet verici bir durum. Sayıştay, 2021 yılını denetledi. Gitmeden önce bizimle toplantı yaptılar. Kendileri şifai olarak herhangi bir sorgu konusu olmadığı, ufak tefek bulgu konularının bize gönderileceğini söylediler.