“Derneklerimizle gönül köprüleri kuruyoruz”

STK’ların davet ettiği iftar programlarına katılmaya özen gösteren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bu kez Kars Susuz Yaylacıklılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne konuk oldu. Fatih Sultan Mahallesi’nde gerçekleşen iftar programında Başkan Aygün’e AKP Belediye Meclis Üyesi Ayşe Şiranün de eşlik etti.

STK’LARIN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Kars Susuz Yaylacıklılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Malkoç ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen iftara katılan Başkan Aygün, STK’ların önemine bir kez daha vurgu yaparak, “Ortak akıl anlayışı çerçevesinde derneklerimizle gönül köprüleri kurarak, çalışmalarımızı hep birlikte sürdürüyoruz” dedi. Başkan Aygün ayrıca tüm dernek mensuplarının Ramazan ayını tebrik etti.