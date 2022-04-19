19 Nis 2022 - 16:12- Gündem G: 19 Nis 2022 - 16:14

“Derneklerimizle gönül köprüleri kuruyoruz”

Kars Susuz Yaylacıklılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği iftar programına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Derneklerimizle gönül köprüleri kuruyoruz" dedi
“Derneklerimizle gönül köprüleri kuruyoruz” mask

STK’ların davet ettiği iftar programlarına katılmaya özen gösteren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bu kez Kars Susuz Yaylacıklılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne konuk oldu. Fatih Sultan Mahallesi’nde gerçekleşen iftar programında Başkan Aygün’e AKP Belediye Meclis Üyesi Ayşe Şiranün de eşlik etti.

STK’LARIN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Kars Susuz Yaylacıklılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Malkoç ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen iftara katılan Başkan Aygün, STK’ların önemine bir kez daha vurgu yaparak, “Ortak akıl anlayışı çerçevesinde derneklerimizle gönül köprüleri kurarak, çalışmalarımızı hep birlikte sürdürüyoruz” dedi. Başkan Aygün ayrıca tüm dernek mensuplarının Ramazan ayını tebrik etti.

19 Nis 2022 - 16:12 - Gündem

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