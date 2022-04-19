Şener Söğüt: Yaptığımız ihalelere icabında giren olmuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclisi ikinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Başkanvekili Yaşar Çakmak başkanlığında gerçekleştirildi. 21 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı mecliste 2021 yılı faaliyet raporu da görüşüldü.

“BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

CHP Meclis Üyesi Özgür Yılmaz, faaliyet raporunu eleştirirken Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Pandemiye rağmen çok özel projeler kazandırıldığını görmüş olmak bizleri mutlu etti. Her ilçemize hakikaten çok güzel hizmetler yapıldı. Hiçbir ayrım yapmaksızın Büyükşehir Belediyemiz, 2021 yılındaki bütçeyi çok etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanarak, mali disiplinden de ödün vermeyerek süreci yürüttü. Geçmişte Körfez ile İzmit arasında 15 tane ışık vardı; şimdi 1 tane kalmış. Raylı sistemler eleştirildi. Birçok yerde önemli projeler yapılıyor. Sanki ulaşım anlamında hiçbir şey yapılmamış gibi ifadeler kullanıldı. Bakanlığa devredilen projeler, bu kente daha fazla proje yapılması anlamında önemliydi; bundan dolayı da başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“BİZLER DE ETKİLENİYORUZ”

“Yaptığımız ihalelere icabında giren olmuyor” diyen Söğüt, “Önümüzdeki 2 yılda ben inanıyorum ki bu hedeflerimize en üst düzeyde ulaşacağız. Kartepe Teleferik konusunda ekonomi, savaş, pandeminin getirdiği sıkıntılar hem enflasyonu hem de kur artışını ister istemez bir takım sıkıntıları da beraberinde ortaya koydu. İlçe belediyeleri olarak bizler de etkileniyoruz. Yaptığımız ihalelere icabında giren olmuyor.” şeklinde konuştu.