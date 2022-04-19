TOSFED Kupası’nı İzmitli ralliciler kazandı

Türkiye'nin tek ödüllü ralli etkinliği Rally Bodrum, Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından, Bodrum Belediyesi, Boder katkılarıyla düzenlendi. Sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği Rally Bodrum, Bodrum Meydanı’nda gerçekleşen finiş ve ödül töreni ile sona erdi. Merhum Oğuz Gürsel’in adının verildiği TOSFED Ralli Kupası'nda Castrol Ford Team Türkiye takımından İzmitli pilotlar Hakan Gürel - Çağatay Kolaylı birinci olarak büyük bir başarıya imza attılar. Sezonun ikinci yarısı mayıs ayının üçüncü haftası gerçekleşecek.

ÇOK ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Öte yandan Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk ayağı Rally Bodrum Toksport WRT takımından Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibinin liderliğiyle sonuçlandı. İki çeker klasmanında BC Vision Motorsport takımından Yıldıray Demircioğlu-Mehmet Köleoğlu, Historic klasmanında Parkur Racing'den Üstün Üstünkaya-Kerim Tar kazandı.

ÖZEL ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Türk otomobil sporlarına hizmet veren iş insanı Satvet Çiftçi'nin adının verildiği özel ödülü ise en iyi genç pilot olan Red Bull sporcusu Ali Türkkan kazandı. 67 otomobilin start aldığı ralliyi 52 otomobil tamamlayabildi. Bodrum Belediye başkanı Ahmet Aras ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyon Başkanı Eren Üçlertoprağı’nın katılımı ile gerçekleşen finiş töreninde Bodrum’un efsane süngercisi Aksona Mehmet tarafından çıkartılmış süngerlerin kullanıldığı kupalar şampiyonlar ile buluştu.