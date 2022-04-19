Davutoğlu: “Siyasilerin hediye alması rüşvettir”

Gelecek Partisi Genel başkanı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için bugün kentimize geldi. Programının tamamını merkez ilçe İzmit’e ayıran Genel Başkan Davutoğlu ilk olarak öğle saatlerinde basın mensupları ile İzmit Cumhuriyet Parkında bir araya geldi. Basın açıklamasına İl Başkanı Serap Çakır ve Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir de katıldı.

“BİRÇOK SIKINTININ YAŞANDIĞI BİR İL”

Kocaeli’ye bir günlük ziyarette bulunduğunu ifade eden Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, “Bugün Kocaeli’mize bir günlük ziyarette bulunuyoruz. Kocaeli’deki hemşerilerimiz ile kucaklaşmak için geldik. Kocaeli yerel basında son derece güçlü olan bir ilimiz. Bunula gururu duyuyoruz. Kocaeli Türkiye’nin nabzını attığı yerdir. Sanayinin motoru niteliğinde bir ilden bahsediyoruz. Başta trafik olmak üzere bazı sıkıntılar var. Geçen sene yaşadığımız müsilaj başta olmak üzere almamız gereken önlemler var. Kocaeli en çok ilgi çeken, yerli ve yabancı sermayenin yatırım yapmak için yarıştığı bir şehir. Ekoloji ile uyum sağlaması gereken ve çevrenin gözden geçirilmesi gereken bir yer. Aynı zamanda dünya güzeli bir yer. Kocaeli birçok açıdan ciddi sınamaların yaşandığı bir il. Tüm Türkiye’yi temsil eden illeri saysanız başında Kocaeli gelir. Türkiye’nin geleceğini belirleyecek illerden biri Kocaeli’dir” ifadelerini kullandı.

“CİDDİ BİR YAŞAM SIKINTISI OLDUĞU ORTADA”

Yolda İl Başkanı Serap Çakır ile sohbet ettiklerini ifade eden Davutoğlu, “Halkın nabzını il başkanımıza sordum. Gelişmiş illerden biri Kocaeli. Böyle bir ilde halk feryat ediyor. Geçen sene geldiğimizde halk yine feryat ediyordu. Halkın ciddi bir geçim sıkıntısı yaşadığı ortada. Kocaeli’nin geçim sıkıntısı varsa geri kalan ülkenin halini düşünün. Geçen sene ile bu sene ramazan karşılaştırması yaparsak farkı görürüz. Diyanet İşleri Başkanlığı Filtreyi 40 lira olarak belirledi. Margarin geçen sene 4 liraydı şimdi 10 lira. Nohut 8 liraydı şimdi 18 Tereyağı, beyez peynir hepsi arttı. İftar sofrasında ne varsa yüzde yüzden fazla artmış durumda. Böyle bir ortamda 40 lira filtre diyorsunuz. İşsizlik hat safhada. İktidar cephesinden yapılan açıklama ise porsiyonları küçültelim. 2 sene önce Gelecek Partisini kurarken bunları ön görerek kurduk. Önümüzdeki dönemlerde de ayakta olacağız” dedi.

“ARABULUCULUKTA TÜM TARAFLAR İLE GÖRÜŞÜRSÜNÜZ”

Davutoğlu’nun açıklaması sonrası soru cevap kısmına geçildi. Gazetemizin yazarlarından Mustafa Küpçü Genel Başkan Davutoğlu’na , “Sizin savaş kışkırtıcı olduğunuza yönelik ithamlarda bulunuldu. Çatışma bitmiyor. Ülkelerin başına gelen ekonomik sorunların nedeni dış politikalardır. Siz bu konuyu öz eleştiri ile birlikte değerlendirir Misiniz? Biz komşularımız ile bir araya gelip ekonomimizi düzeltebilir miyiz?” sorusunu yöneltti. Soruya cevaben Davutoğlu, “Benim dış politika dönemimde en önemli önceliğim komşularla ile sıfır sorundu. Ben hiçbir yere herhangi bir yabacı ülkenin talebi ile gitmedim. Arabulucu yaptığınız zaman tüm ülkeler ile görüşürsünüz. İsrail ile Suriye arasında arabuluculuk yaptığınızda tüm taraflar ile görüşürsünüz. Bu taraflar arasında Amerika’da var. O dönem Amerika Suriye’ye ambargo uyguluyordu.

“HİÇBİR ZAMAN SAVAŞ KIŞKIRTICILIĞI YAPTIĞIM BİR DÖNEM OLMADI”

Suriye’deki çatışmaların sebebi kendi insanına kimyasal silah kullanma zalim bir rejimin politikasıdır. Suriye halkı kendi halkı ile savaşmadığı her dönem Türkiye ile ilişkileri iyi oldu. Serbest ticaret anlaşmasını imzalayan dışişleri bakanı benim. Hiçbir zaman savaş kışkırtıcılığı yaptığım bir dönem olmadı. Eğer bir rejim kendi halkına kimyasal silah kullandıysa suç işlemiştir. Türkiye’de mülteci anlamında büyük sorun var. Birleşmiş Milletlerin aldığı bir karar var. Bizim teşvikimiz ile bir geçiş hükümeti kurulması vardı. Bu kararın altında diğer üyelerin de onayı var.

“GÖÇ BAKANLIĞI ÖNERİSİ”

7 yıldır bu karar uygulanmıyor. Yapılacak şey bu kararın uygulanmasını sağlanması. Geçiş hükümeti kurulduğunda mültecilerin geçişi için uygun şartları uygulamak lazım. Birleşmiş milletler olmadan gönderilen her mülteci karşı tarafta bizim askerimizin olduğu yere gidecek. Ya da YPG’nin. Afgan kökenli mültecilerin sebebi ise Taliban yönetimine geçtiği dönemde ifade edilen yanlış söylemler. Bizim süratle bir göç bakanlığı kurmamız ve iyi bir kamu yönetimi uygulamamız azım. Suriye barışa öncülük etmek zorundayız” dedi.

“SAYIN ERDOĞAN’A GELDİĞİNDE SORARSINIZ”

Davutoğlu kendisine sorulan “Siz hala Emevi camiinde namaz kılmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna kızgınlıkla cevap verdi. Davutoğlu soruya cevaben, “6 yıldır benim aleyhimde bir propaganda yürütülüyor. Bunula ilgili defalarca açıklama yaptım. Gelemeden önce baksaydınız bunun benim tarafından değil Erdoğan tarafında söylendiğini görürdünüz. Ben söylemediğim sözün açıklayıcısı olmamam. Sayın Erdoğan geldiğinde ona sorarsınız” ifadelerini kullandı.

“HASTANESİ OLAN KİŞİ BAKAN OLAMAZDI”

Başbakanlıktan istifa etmesine neden olan Siyasi Ahlak Yasası teklifi ile ilgili soruları yanıtlayan Davutoğlu, “Benim başbakanlıktan ayrılma sebebim siyasi ahlak yasasını sunmamdı. Bu engellendi. Bu nedenle parti içerisinde bize karşı bir imza kampanyası başlattılar. Kimse kokain ticaretinin üsttü Türkiye oldu demiyordu. Bizde kimse biz çökmeseydik mafya çökecekti demiyordu. Yeni bir imar yasası çıkacaktı bizim dönemimizde. Siyasi ahlak yasası bunun bir parçasıydı. Yozlaşmayı görüyordu. Bu ahlak yasası çıksaydı hastanesi olan bir bakan olmazdı. Okulları olan biri milli eğitim bakanı olmazdı. Otelleri olan biri Turizm Bakanı olmazdı. Bir damat varlık fonunun yardımcısı olamazdı. Yapamayacakları için parti için darbe teşebbüsünde bulundurlar. Geldiğimizde bunu yapacağız. 6’lı masada bunu konuştuk. Yarım kalmış işi tamamlayacağız. Türkiye’ imar baronlarının, uyuşturucu baronlarının üssü haline geldi. Buna devlet adamlarının aldığı hediyeler de dahil olacak” şeklinde konuştu.

“2 UÇ NOKTA VAR ÜLKEDE”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin UYSAL’IN tartışmalara neden olan paylaşımı ile ilgili konuşan Davutoğlu, “Gültekin Uysal 6’lı masanın oluşumuna katkı sunmuş bir isim. Basın önünde bir polemiğe girmek istemem. Yarın kendisi bizi ziyaret edecek. Yüz yüze dostane bir şekilde görüşeceğiz. Kendisi de kamuoyuna bir açıklama yaptı. Bizi kast etmediğini ifade etti. Son zamanda gördüğüm tehlikeli bir durum var. 2 uç nokta var ülkede. Cumhur ittifakın yaptığı her şeyi kabul gören ve soru soranı hain ilan eden radikal bir grup var.

“6’LI MASA ORTAK VİCDAN MASASI”

Onun karşısında ise 20 yıllık AKP’yi aynı kategoriye sokan ve kolektif suç yüklemesi yapan bir anlayış. 6’lı masa bir ortak vicdan masası. Cumhur ittifakını suçlu ilan eden bir fikir olursa Türkiye kutuplaşır. Ben bu hesabın ödenmesi için bedel ödemiş bir siyasetçiyim. Türkiye’de kendi genel başkanlığını ve başbakanlığını yaptığı partiden ihraç edilmiş ve parti kurmuş ikinci bir siyasetçi biliyor musunuz? Biz kimseye korku salmak için o masayı kurmadık. Güven vermek için kurduk. Gültekin Bey’in de zarar vermek için kurduğunu sanmıyorum” dedi.

“HEDİYE DOLAYLI RÜŞVETTİR”

Siyasi ahlak yasası ile ilgili örnek veren Davutoğlu, “Siyasi ahlak yasasını 2 gerekçe ile gündeme getirdim. Ahlak siyaset ilişkisi bağlamında ders de verdim kitap da yazdım. Siyaset eğer değerden yoksunlaşırsa bir zulmün ve baskının aracı haline gelir. İnsanlar niye siyasetten kaçıyor. Çünkü erdem ve ahlakı görmüyor. Başbakan olduğumda AK Parti 12 yıldır iktidardaydık. 4 bakan meselesi. Bir devlet adamı hediye almaz. Göreve geldiğimde bunu yasakladım. Bana plaket verilmesini bile yasakladım. Başbakanlara ve Bakanlara verilen hediyelerin hazineye aktarılmasını teklif ettim. Hediye dolaylı rüşvettir. İmar yasası. Bir imza ile birilerin zengin edebiliyorsunuz. Bunları görünce neşter atma gereksinimi duydum” dedi.

“KOCAELİLİLERİN YETKİN İSİMLERİ SEÇECEĞİNE ŞÜPHEM YOK”

Yerel seçimlerde milletvekilliği hedefleri ile ilgili sorulara yanıt veren Davutoğlu, “Tek bir kriter olacak. Ehliyet liyakat ve halk neznindeki itibari. Bizim kadromuz cesur bir kadro. Bizim kadromuz bedel ödemeyi göze aldı. Kocaelillier emin olsun ki gelecek partisi milletvekilleri bana yakınlık gibi kriterleri olmayacak. Dürüst siyasetçi algısı etkili olacak. Öyle bir baskı ile karşı karşıyayız ki partimize üye olanlar tek tek takip ediliyor. Pendik’de bir genç bize üye oldu diye işten atıldı. Babasının emekli maaşı kesildi. Böyle bir durumda patinin kurumsallaşması da aksıyor. Bütün arkadaşlarımız ile görüşeceğiz. En doğru yöntem ile en iti isimleri listemize koyacağız. O isimleri belirlemek seçmek sizin göreviniz. Türkiye genelinde en yetkin kadro bizde. Kocaelilierin yetkin isimleri seçeceğinden şüphem yok”ifadelerini kullandı.