Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclisi ikinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Başkanvekili Yaşar Çakmak başkanlığında gerçekleştirildi. 21 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı mecliste 2021 yılı faaliyet raporu da görüşüldü.

Meclisin birinci oturumunda yurt dışına düzenlenecek gezi için Büyükakın, “Geçen Balkan Derneklerimizin ziyareti olmuştu. Bulgaristan’da bir iftar yapalım diye karar aldık. Onları oraya götüreceğiz. Meclis üyelerimizden orada iftar ve sahur yapmak isteyenler varsa iki şehre gidilecek. İki gün sürecek, 25-26 Nisan’da olacak” ifadelerinde bulunmuştu. Madde plan bütçe komisyonunda oy birliğiyle kabul edilirken mecliste de oy birliğiyle kabul edildi. İzmit Kadıköy Mahallesi’nde bulunan Katlı Otopark’ın bağımsız bölümlerin ayni sermaye artırımı ile Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Şirketi adına devir edilmesi ve tapu tescil işlemlerinin yapılması maddesinde muhalefet şerh koyarken madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Öğrenci ve indirimli yolculukların desteklenmesi için alınan 2022-130 sayılı meclis kararındaki destek ödemesi bedellerinin revize edilmesi ve gelir desteği ödemesi yapılması, ilimizde üniversitede okuyan öğrencilere eğitim yılı boyunca çamaşırhane, çorba ve çay hizmeti sunulması amacıyla Kocaeli Üniversitesi ile belediye arasında işbirliği protokolünün imzalanması için başkanlık makamına yetki verilmesi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak madde kullanımının azaltılmasına yönelik önleyici sosyal hizmet merkezlerinin kurulması ve bu merkezlerin işletilmesine yönelik olarak Hayata Dönüş Derneği ve Bağımsız Yaşam Derneği ile protokol yapılması için başkanlık makamına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu yaptığı sunumda şu ifadelere yer verdi; “2021 mali yılında tahmin edilen gelir bütçemiz 4 milyar 92 milyon lira, gerçekleşen gelirimiz ise 4 milyar 898 milyon lira. Yüzde 119’luk bir gerçekleşme var. gider bütçemizde ise tahmin edilen 4 milyar 300 milyon TL, Gerçekleşen ise 4 milyar 89 milyon lira. Burada da yüzde 95 oranında bir gider gerçekleşmesi var. Genelde yüzde 70-80 arası bütçe gerçekleşmeleri normal, yüzde 80-90 arası isabetli ancak yüzde 90 ve üzerinde gerçekleşiyorsa bu çok isabetli ve çok iyi bir bütçe olarak nitelendirilir. 2021 yılı bütçesi de yüzde 90 üzerindeki rakamlardadır.

4 milyar 898 milyon lira gelir, 4 milyar 89 milyon lira giderimiz oldu. Bütçe fazlası olarak da 809 milyon lira fazlalık verdik. Harcamaların toplam gidere oranına baktığımızda personel giderleri 290 milyon lira. Buna SGK ödemelerini dahil ettiğimizde yüzde 8 gibi bir rakamdır. Mal ve hizmet alımları 1.1 milyar lira bu da yüzde 27 oranına tekabül ediyor. Faiz giderlerimiz bütçemizin yüzde 11’ine tekabül ediyor. Sosyal destek ödemelerimiz 340 milyon lira civarında. Yatırım giderlerine baktığımızda yüzde 44.7 oranında bir yatırım yaptığımızı gösteriyor. Şöyle söyleyebiliriz, biz her iki liramızın bir lirasına yakın bir kısmını yatırım harcaması olarak harcamışız diyebiliriz. Yüzde 95 oranında bir isabet kaydetmişiz. Borç durumu konusunda 1 Ocak 2019 itibariyle 6 milyar 66 milyon liralık borcumuz vardı hazineye. Maliyeye 89 milyon 518 bin liralık, SGK’ya ise 93 milyon 120 bin toplamda ise 6 milyon.

2021 yılına geldiğimizde SGK ve maliyeye olan borçlarımızı sıfırladık sadece hazineye olan borcumuz kaldı. Bu da 31 Mart itibariyle 4 milyar 67 milyon liralık borcumuz var. Bunun bir kısmı hazineye bir kısmı maliyeye. 2.2 milyar liralık borç ödemesi gerçeklemiş bulunuyor. Büyükşehirim iki türlü borcu var. Birisi hazineye olan borç 2004 yılı öncesi diğeri de maliyeye olan borç, 2005 sonrası borcumuz. Gelirimiz 2022 yılında 500, 2023’te 600 milyon lira olursa aylık 2023 Temmuzunda hazineye olan 2004 öncesi borçlarımızı sıfırlamış olacağız. İnşallah 2023 temmuzdan sonra bir daha 2004 ve öncesi borcumuz kalmayacak. Geriye 2005 ve sonrası borcumuz kalıyor. Bu da 144 taksit olarak uzlaşmışız ve aylık 21 milyon liradır; sabittir. Her ay ortalama gelirimize göre kesinti oluyor, artık o kesintiler olmayacak sabit 21 milyon kesilecek.

Borç ödendikçe belediyemiz ne faydalar elde ediyor? Türkiye’de belediyelerin borçlanması ile ilgili kısıtlamalar getirilmiştir. Her belediye istediği gibi borçlanamaz hükmü vardır. Bizim hiçbir kredilimitemiz yok idi. Günümüze geldiğimizde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren bir önceki yıldan 4.8 milyar kesinleşen gelirimiz var. 10 milyarlık bir borçlanabilme kapasitemiz var. Bizim 4 milyar 507 milyon hazineye borcumuz var. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin ilk defa borçlanma ehliyetini elde ediyor. Borçlanmaya meclis üyelerimizin karar vermesi lazım.

Her bir liralık borcumuza karşılık 5 lira 31 kuruşumuz mevcuttur. Bu da mali açıdan çok güçlü bir belediye ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Bizim Büyükşehir olarak geleneklerimiz var. Bayramda firma borçlarını sıfırlayarak gidiyoruz. Bizim bütçemizde taşınmaz mal satışına yönelik hiçbir öykünmemiz yok. Bizim, taşınmaz satışından elde ettiğimiz gelir sadece yüzde 1.3 civarında. Satın alım da yaptık. 125 milyon liralık da satın alma yoluyla mülk edindik. Kamulaştırma giderimiz yüzde 3.1; o da çok düşük bir oran.

Personel durumu konusunda 2443 personel ile 2019’da devralındı. Sadece Büyükşehir Belediyesi’nde eksi 161’deyiz. Bütün personelleri kattığımızda 11 bin 86 kişiyle devralmışız şu an 11 bin 453 kişi fark da 367 kişi. Ulaşım hizmetleri kapsamında 972 milyon lira, çevre hizmetleri kapsamında 209 milyon lira, imar ve şehircilik hizmetleri kapsamında 374 milyon lira, kırsal ve tarımsal hizmetlere 74 milyon lira harcamışız, diğer alanlarda ise 10 milyon harcamışız. Bunlar kentsel dönüşüm başlığı altında. Toplumsal dönüşümde ise kültür ve turizm hizmetleri kapsamında 19 milyon lira, gençlik ve spor eğitim hizmetleri kapsamında 126 milyon lira, sağlık ve sosyal hizmetler kapsamında 213 milyon lira harcamışız.

Kurumsal yönetim hizmetleri için 823 milyon lira harcamışız. Taşeron maaşları olduğu için biraz yüksek gelebilir. Hizmet alımı yoluyla elde ettiğimiz personelin giderini bu kategoride kodladığımız için yüksek görünebilir. 525 milyonu personel gideri. Büyükşehir Belediyesi’nin gerçek anlamda personel gideri yüzde 20 civarındadır. Denetim raporuna gelen eleştirileri de dikkate alıyoruz. Konusu suç teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmaması bizim için memnuniyet verici bir durum. Sayıştay, 2021 yılını denetledi. Gitmeden önce bizimle toplantı yaptılar. Kendileri şifai olarak herhangi bir sorgu konusu olmadığı, ufak tefek bulgu konularının bize gönderileceğini söylediler”

CHP faaliyet raporuna şerh koyarken, CHP Meclis Üyesi Özgür Yılmaz, faaliyet raporu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Stratejik planda 2020-2024 yılları için; toplam 17 milyar 507 bin 438 TL 984 kuruş gelir tahmin edilmiş iken, ilk 3 yılda toplam 17 milyar 22 milyon 149 bin 593 TL ile 5 yıllık tahmin edilen bütçeye ulaşılmış olacaktır. Ancak stratejik planda 5 yıl için toplam 17 milyar 507 bin 438 TL 984 tahmin edilen gelir bütçesi ile planlanan ve taahhüt edilen hizmetler, bazı projelerin Bakanlığa devredilmesine rağmen yeterli gerçekleşmeye ulaşamamıştır. Ulaşılamayacağı da görülüyor. Stratejik planda en çok geliştirilmesi beklenen hizmetler ulaşım, yol, trafik ve altyapı hizmetleri olarak belirlemiş olmasına rağmen kentimizin geldiği durumu görüyoruz.

2021 mali yılı performans programında 367 adet performans gösterge yer almıştır. 59 adet göstergenin başarı düzeyleri yüzde 16,07 orta-zayıf-çok zayıf düzeyinde gerçekleşmiştir. 2020-2024 stratejik planının uygulamasının performans programında yapılan ölçme ve değerlendirme sonucunda, 2020 mali yılı başarı düzeyi yüzde 78,20, 2021 yılında yüzde 87,41 olarak ölçülmüştür. Daha iki yıl içinde yüzde 34,39 düzeyinde gerçekleşmeyen performans programı 5 yıllık süreç için şaşmıştır. Bu değerlerle 2020-2024 stratejik planı hedeflerinin kalan süreçte gerçekleşemeyeceğini öngörüyoruz.

Kenti içi trafik sıkışıklığının varlığını inkâr edebilir miyiz Aslında ulaşım konusunda temel yaklaşım kente daha fazla aracı daha hızlı bir şekilde gelmesini sağlamak yerine, kent merkezlerini yayalara bırakacak, kent içi araç yoğunluğunu azaltacak uygulamaları hedeflemek gerekmektedir. Şu an için, Kocaeli genelinde özellikle İzmit ve Gebze Kent Merkezlerinde ulaşım can çekişmekte, insanlar sabah işe akşam eve dönüşte çile çekmektedir. 10 dakikalık yolu 1 saatte aşabilmekteler. Körfez ve Derince yönünde, Kartepe İzmit yönünde ve Gölcük İzmit güzergahında bu sıkışıklık hat safhadadır. Gebze kent merkezine ulaşım da aynı durumdadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için kent içi trafik yoğunluğunu raylı ulaşım ve toplu ulaşım sistemlerimizi güçlendirerek çözebiliriz. Ancak Kocaeli raylı ulaşım sistemine geçmekte 17 yıl geç kalmıştır. Şu an yaşanan ulaşım sorunlarının nedenlerinin en başında bu geç kalınmışlık vardır. 18 yıldır bu kenti yöneten iktidar raylı ulaşımda Akçaray dışında bir başka projeyi henüz hizmete sokamamıştır.

Darıca Gebze Metro hattı inşaatı devam etmekte olup bittiğinde bölgede ulaşım açısından büyük bir rahatlık sağlayacaktır. Önümüzdeki dönem bitmesi düşünülen Şehir Hastanesine ulaşım sağlayacak tramvay hattı inşaatı henüz başlamamıştır. Bu projede geç kalınmıştır. Körfez Kartepe metro hattı gelecek yıllara ertelenmiştir. Alikâhya stadı açılmış ancak bu stada ulaşım sağlayacak tramvay hattı henüz devreye sokulmamıştır. Bu tür projeler elbette kolay ve hemen uygulamaya konacak projeler değildir, Ancak bir şekilde bu projelerinde hızlandırılması gerekmektedir. Bakın, üç dönemdir söylenen Kartepe teleferik hattının ihalesini dahi henüz yapamadık.

İzmit Karamürsel arasında ulaşımda bir devrim yaratacak raylı ulaşım konusunda bütüncül bir projeniz olması gerekir. Değirmendere’ye kadar planlanan hafif raylı ulaşımın mutlaka Karamürsel’e kadar uzatılması düşünülmelidir. Kenti en batı ucundan en doğu ucuna kadar geçen mevcut demiryolu hattında eskiden var olan ve aktif bir şekilde çalışan banliyö hattını devreye sokmak için gayret sarf etmeliyiz. Bir Körfez kenti olan Kocaeli’de, deniz ulaşımının oranı neredeyse sıfır denecek seviyede olup, deniz ulaşımının toplam ulaşımdaki payını artırmalıyız. Kocaeli ülkemizin en büyük sanayi ağırlıklı kentlerinin başında gelmekte, bununla da övünmekteyiz

Bolu’dan Sakarya’ya, Kocaeli ’den Yalova kadar hatta Bursa’nın bazı ilçelerine dahi hizmet edebilecek Cengiz Topel Havaalanını senelerdir aktif hale getiremedik. İstanbul Havalimanının kentin dışında olması, Sabiha Gökçen Hava Limanının yoğunluğunu artırmış, ilave pistler devreye konmaktadır. Bu durum aslında Cengiz Topel için bir avantaj ve fırsat yaratmaktadır. Gönül isterdi ki Cengiz Topel Havalimanı’ndan ülkemizin pek çok noktasına direkt seyahat edebilelim. Bu konuda da biraz daha fazla gayret sarf etmeliyiz.

Yıllardır ifade ediyoruz, diyoruz ki Kocaeli de bir otopark seferberliği başlatalım ve şu kent içi yolları araç parklanmaları yerine trafiğe hizmet eder hale getirelim. Sırf bu durum bile kent içi trafikte büyük rahatlık sağlayacaktır. D-130 Karayolu Yuvacık kavşağını yapacağız, bu kavşak projesi belki o noktada trafik akışını hızlandıracaktır. Ancak D-130 İzmit Gölcük istikametindeki yoğunluğu azaltmayacaktır. Bu nedenle Başiskele-Gölcük arasında alternatif yolun, ya da Derince Gölcük arasında bir feribot hattının oluşturulması bu güzergahtaki trafik yoğunluğunu azaltacaktır. Bu konunun gelecekte düşünülmesi ve gerekli fizibilitelerin yapılması gerekmektedir. Bir önemli konu ve sorunumuzda 2014 yılından beri Kocaeli’nde çöp depolama alanlarının dolmak üzere olduğudur. Yeni alanlara ihtiyaç olduğu, çöplerin bertarafının ne şekilde yapılacağı tartışılıp durmaktadır. Katı Atıkların bertarafı konusunda artık araştırma, inceleme safhasını geçip icra safhasına gelmeliyiz. Alikâhya’daki çöplerin depolanmasından doğan olumsuz etkiler aynen devam etmektedir. Bu konuda artık bu dönemi tamamlamadan belirlenen projelerin imalatına başlanılması gerekmektedir.

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği’nde “Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan belirlemesi için önce ilgili ilçe belediye meclisince karar alınır. Teklifi içeren bu karar, gerekçeleri ile beraber büyükşehir belediye başkanlığına gönderilir. İlçe belediye meclisinin kararının ve teklifinin büyükşehir belediye başkanlığı kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren büyükşehir belediye meclisinin yapacağı ilk toplantıda karar ve teklif gündeme getirilir ve büyükşehir belediye meclisi, en geç doksan gün içinde kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan tespitine ilişkin kararını verir.” demektedir. Büyükşehir Belediyemizin oluşturduğu komisyonun istekle başladığı çalışmalar tamamlanmamıştır. Kentimizde bu alanlarda yaşayan yurttaşlarımız tanınan muafiyetlerden ve indirimlerden yararlanmayı beklemektedir. Konu ile ilgili süreç hızlandırılmalı ve üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Bir diğer konuda; yurdumuzda yaşanan ekonomik sürecin gittikçe derinleşmesi ve alım gücünün azalmasıdır. Kentimizde her ne kadar diğer büyükşehirlerde uygulandığı gibi olmasa da geçtiğimiz yıllarda başlatılan “Halk Ekmek” uygulaması ürün çeşitliliği ve satış noktaları ile artırılmalıdır.

Bakın geçen bahar ve yaz aylarında denizlerimizde bir çevre felaketi yaşandı. Yıllarca bunu basit alg patlaması diyerek geçiştirdik. Bu sene anladık ki sizin değiminizle Marmara Denizi’ni aslında fosseptiğe çevirmişiz. Halbuki bunu bilim insanlarının senelerdir söylemesine rağmen kulak verilmemiştir. Aslında bu sorunun çözümü belli ve basit. Denizi kirletmeyeceğiz. Biz denizi kirletmediğimizde geri kalanı doğa kendi kendine halledecektir. Kocaeli sanayi ağırlıklı bir kent ve pek çok irili ufaklı sanayi tesisi var, bunların saldıkları baca gazlarının kontrolü ile ilgili her türlü yasa ve yönetmelik var, Peki bunda başarılı oluyor muyuz? Hayır. O filtreler sadece denetimlerde çalışır, sonrasında ise devre dışında bırakılır. Bu senelerdir böyle. Kocaeli kentindeki hava kirliliğini deniz seviyesinde dolaşırken pek anlayamıyoruz. Ancak biraz üst kotlara çıktığımızda kentin alt kotlarının yoğun bir hava kirliliğine sahip olduğunu görebiliyoruz.

Bu konuda yapılacak temel çözüm kent içi araç hareketliliğini azaltmak, yolculukları raylı ve toplu ulaşımla sağlamaktır. Bu konuda uzun vadeli planlama ve çalışmalar yapılmalıdır. Bakın geçtiğimiz yıllarda Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ile ilgili yönetmelik çıktı. Bu yönetmelikte limanların birbirleri ile entegre bir şekilde daha sağlıklı ve verimli işletilmesi amaçlanıyordu. Bu konuda bir adım atılmadı. Yan yana 44 adet liman, her biri ayrı ayrı. Peki bu yan yana limanların birinde kontrol edilemeyen bir yangın çıkarsa... Bu konuda bir planımız var mı? Özel yangın söndürme uçaklarımız var mı? Yok. Depremde olduğu gibi yine yabancı ülkelerden mi temin edeceğiz? Körfez Derince arasında, 8-10 tane her biri yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı yüzbinlerce ton malzemeyi küçücük bir alana sıkıştırmışız ve hala kapasite artışları yapmaktayız. Bu depoların birinde bir yangın çıksa diğerlerine sirayet etse büyük bir can ve mal kaybına neden olacaktır.

Ülke ekonomisi felç olabilecektir. Bu yoğunluğu azaltıcı kısa orta ve uzun vadede planlarımız olmalıdır. Liman işletmeleri körfezdeki kapasiteyi gelecek yıllarda 75 milyon tondan 150 milyon tona çıkarma hayalleri kurarken, biz yerel yönetimler olarak bu konuda sadece seyredecek miyiz? En azından riskleri azaltıcı, önlem denetleme ve planlama çalışmaları yapmayacak mıyız? Yapacaksak bunu ne zaman yapacağız? Kocaeli 1999 deprem felaketini en ağır bir şekilde yaşamış bir kent. Verdiğimiz can kayıpları geri gelmeyecek. Kentin yapı stoku eski ve yorgun, bunların bir an önce yenilenmesi gerekmektedir. Aradan 21 yıl geçmiş ama atılan anlamlı bir adım yok.

Ülkemizde kentsel dönüşüm yapılması en öncelikli ilin Kocaeli olması gerekirken, bu konuda atılmış ve başarıya ulaşmış bir örnek yok. Son yıllarda gerek Büyükşehir Belediyesi gerek ilçe belediyeleri Kentsel Dönüşüm projelerini başlattılar. Bugüne kadar kentsel dönüşüm projelerine hep güle oynaya başladık, ama sonunu getiremedik. Umuyoruz ve temenni ediyoruz ki başlanılmış olan kentsel dönüşüm projeleri sonuca ulaşır ve örnek olur. Aslında Kocaeli’nin kentsel dönüşüm konusunda önündeki en büyük engel mevcut yapı durumunun meri planlara uygun olmamasıdır.

Deprem sonrası kent genelinde planlarda kat yükseklikleri 3 kata düşürüldü. Ancak mevcutta durum ve yaşayan nüfus değişmedi. Yani planda 3 kat gözüken parselde, 6 katlı yapılar bulunmaktadır. Bunlar zamanında mevcut planlara uygun yapılmış ruhsatlı yapılar. Bu yapıları meri yapılaşma şartları ile yenilemek mümkün değildir. Plan nüfusu ile yaşayan nüfus arasındaki bu çarpıklık Kocaeli özelinde bir mevzuat ile düzeltilmesi gerekmektedir. Bu konularda hep birlikte bir çözüm yolu bulmak zorundayız.

Sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubumuz hazırlanan 2020-2024 yılı stratejik planı, 2021 performans planı ve 2021 mali yılı bütçesine grup olarak olumlu görüş vermiştik. Grubumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde geride bıraktığımız 3 yıllık süreçte, seçim beyannamenizde, bahse konu olan vaatlerinizin hedeflenen değerlere ulaşmamış olması ve 2021 yılı içinde bizlerin, kent kamuoyunun ve de “Mutlu Şehir Kocaeli” halkının beklentilerini karşılayamamış olması nedeniyle, 2021 yılı faaliyet raporu ile ilgili olumsuz görüşümüzü beyan eder saygılarımızı sunarız.”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Pandemiye rağmen çok özel projeler kazandırıldığını görmüş olmak bizleri mutlu etti. Her ilçemize hakikaten çok güzel hizmetler yapıldı. Hiçbir ayrım yapmaksızın Büyükşehir Belediyemiz, 2021 yılındaki bütçeyi çok etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanarak, mali disiplinden de ödün vermeyerek süreci yürüttü. Geçmişte Körfez ile İzmit arasında 15 tane ışık vardı; şimdi 1 tane kalmış. Raylı sistemler eleştirildi. Birçok yerde önemli projeler yapılıyor. Sanki ulaşım anlamında hiçbir şey yapılmamış gibi ifadeler kullanıldı. Bakanlığa devredilen projeler, bu kente daha fazla proje yapılması anlamında önemliydi; bundan dolayı da başkanımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki 2 yılda ben inanıyorum ki bu hedeflerimize en üst düzeyde ulaşacağız. Kartepe Teleferik konusunda ekonomi, savaş, pandeminin getirdiği sıkıntılar hem enflasyonu hem de kur artışını ister istemez bir takım sıkıntıları da beraberinde ortaya koydu. İlçe belediyeleri olarak bizler de etkileniyoruz. Yaptığımız ihalelere icabında giren olmuyor. Temel atmama törenlerini unutmamak lazım. ” dedi.

CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Geriye dönüp bakıp biz bu projeleri uyguladığımızda halkımızın sorunlarını ne kadar çözdük kısmına da bakmak gerekir. Parasal değer ya da proje sayısı çok fazla anlam ifade etmiyor. O memnuniyeti görüp öğrenmemiz lazım. Kent merkezlerimizde pekçok proje yapıyoruz ancak trafik sıkışıklığını çözemiyoruz. Otopark sorunu halen devam ediyor. Kentsel dönüşümde yüzdemiz çok düşük. Temel sorunları çözmek lazım” dedi.

CHP Meclis Üyesi Ünal Özmural, “Sokaktaki vatandaşımıza hizmet eder noktasında olmamız lazım. Kocaeli, esasında eskimiş bir kent. Sanayileşme ile yaşam alanlarının bir araya girdiği bir kent. Bu kent artık eski bir lojistik köy haline gelmiştir. Binlerce ton gemilerle taşınan Kocaeli sınırlarına getirilen ve daha sonra karayoluyla ülke geneline dağıtıldı bir kentte trafiği çözme şansınız yok. Kocaeli merkezinde iki tane OSB var; ikisi de otobanın yanında olmasına rağmen İzmit içi trafiğini kullanıyor. OSB’lerin otoban bağlantılarının acilen yapılması lazım. Raylı sistem konusu var. Bu kente taşıma dışında ne getirdiğine baktığımızda tramvayın kendisi trafiği aksatır hale gelmiştir. İzmit sanayi kenti diyoruz, ciddi bir işçi servisi trafiği var. Bunlarla ilgili bir çalışma da göremedik. Biz bir an evvel ön ayrıştırma tesisini kurmak zorundayız. Kullanılan suyun, içme suyu niteliğindeki suyun büyük bir kısmını sanayi kullanıyor” ifadelerinde bulundu.

Eleştirileri dinleyen Başkanvekili Zinnur Büyükgöz, “Kent içi trafiğinde etkin müdahalelerin olmadığı söylendi. Gebze’de son derece etkin trafik müdahalesi olduğunu, yerel hayatın içerisinde gözlemliyoruz. Otopark güçlendirilmesi konusu doğru bir öneri. Kırsal kalkınma konusunda büyükşehir, gerçek manada Anadolu şehirlerindeki örneklerden çok daha ileride. Trafik konusu müdahale ettiğiniz taktirde çözülüyor. Kocaeli bir lineer şehirdir; arzu edilen deniz verimliliğini olağanüstü haller dışında sağlamak çok mümkün olmuyor. Demir yolunu güçlendirme önerisi doğrudur. Lojistik merkez yükü ile beraber, Kocaeli’de 5 bin TIR ve kamyon giriş-çıkışı yapılıyor. Onun gerektirdiği altyapı konusunda gerekli çalışmaların yapılması ama bu noktada kuzey-güney hatlarının güçlendirildiğini söyleyebiliriz. 2022 yılının sonunda Covid döneminden kalan, ağırlaşan performansın 2022’de Anadolu tabiriyle şaha kalkacağını, disiplin çerçevesinde hayata geçeceğini görmüş olacağız” dedi. Faaliyet raporu, oy çokluğuyla kabul edildi.

2021 mali yılı performans programında kentsel dönüşüm, toplumsal dönüşüm ve kamusal dönüşüm olmak üzere 3 adet dönüşüm alanı bu alanların altında yer alan 17 stratejik amaç ve 99 performans hedefine bağlı 291 faaliyete 2021 yılı bütçesinin yüzde 65,76’sına karşılık gelen 2 milyar 236 milyon 9 bin TL kaynak ayrıldı. Büyükşehir Belediyesi, ayrılan kaynağın üzerine çıkarak bu hizmetlere 45 milyon daha fazla harcadı.

2021 yılında karayolu altyapısını kurmak için 81 kilometre uzunluğunda karayolu projesi, 52 adet kavşak projesi, 1 adet yayalaştırma projesi, 4 trafik sirkülasyon projesi yapıldı. Geçen yıl başlayan ve devam eden 45 proje bulunuyor. Fikir aşamasında olan 2, planlanan 10 tamamlanan ise 228 proje bulunuyor.

İlimizde 502 kilometre devlet yolu, 3 bin 309 kilometre ilçe ve köy bağlantı yolu bulunurken toplamda 3 bin 811 kilometrelik yol hizmet ağı bulunuyor. 2021 yılında 98 kilometre asfalt yol, 10 kilometre beton yol, 410 km stabilize yolda 370 bin metrekare parke 75 bin metre bordür ve 521 bin ton stabilize malzeme kullanılarak üstyapı imalatları yapıldı.

2021 yılı içerisinde; kontrol tekneleri ile 194 adet kontrol seferi, deniz uçağı ile 202 adet kontrol uçuşu ve diğer faaliyetlerde 62 adet çevresel kontrol olmak üzere Denetim Ekiplerince toplam 458 kez göreve yaparken toplam 20 adet çevresel olumsuzluk tespit edildi. Tespit edilen, söz konusu olumsuzluklara ilişkin tarafımızca 9 adet gemiye toplam 18 milyon 522 bin 194 TL tutarında ceza kesildi.