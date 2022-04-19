Davutoğlu'ndan Hürriyet’e ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gününü Kocaeli'ye ayırdı. Öğleden sonra yapılan basın toplantısı sonrası Genel Başkan Davutoğlu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Hürriyet Davutoğlu'nu kapıda karşıladı. Daha sonra makam salonunda gerçekleşen buluşmada taraflar birbirlerine hediyelerini taktim etti. Başkan Hürriyet Davutoğlu'na İzmit Kadın Girişimcileri Kooperatifi kadınları tarafından hazırlanan el emeği Çınar yaprağı motifini hediye etti. Davutoğlu ise Hürriyet'e Başbakanlığı sonrası yazdığı kitabı hediye etti. Davutoğlu programının devamında esnaf ziyareti gerçekleştirecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.