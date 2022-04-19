19 Nis 2022 - 17:34- Siyaset G: 19 Nis 2022 - 17:37

Davutoğlu'ndan Hürriyet’e ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Davutoğlu'ndan Hürriyet’e ziyaret mask
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gününü Kocaeli'ye ayırdı. Öğleden sonra yapılan basın toplantısı sonrası Genel Başkan Davutoğlu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Hürriyet Davutoğlu'nu kapıda karşıladı. Daha sonra makam salonunda gerçekleşen buluşmada taraflar birbirlerine hediyelerini taktim etti. Başkan Hürriyet Davutoğlu'na İzmit Kadın Girişimcileri Kooperatifi kadınları tarafından hazırlanan el emeği Çınar yaprağı motifini hediye etti. Davutoğlu ise Hürriyet'e Başbakanlığı sonrası yazdığı kitabı hediye etti. Davutoğlu programının devamında esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

19 Nis 2022 - 17:34 - Siyaset

Muhabir  Serhat Güneş

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