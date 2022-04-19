Tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Körfez TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çalışgan (32) idaresindeki 34 CLK 959 plakalı Opel marka otomobil, hemen önünde seyreden Tayyip A. yönetimindeki tıra çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü mahsur kaldığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Körfez Çamlıtepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan 3 çocuk babası Mevlüt Çalışgan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Haber albümü için resme tıklayın
# kocaeli haber, Kocaeli, Kocaeli Gazete, kocaeli manset, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli guncel haberler, Kocaeli haberleri, kocaeli gazeteleri, son dakika haberleri, Gölcük, , kocaeli son dakika, İzmit, Kartepe, kocaeli flas haber, kocaeli gazete haber, Başiskele, Darıca, kocaeli manset-haber, Dilovası, Körfez, Gebze, Çayırova, kocaeli gündem, sağlık
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.