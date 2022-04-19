19 Nis 2022 - 19:14- Spor G: 19 Nis 2022 - 19:17

Eyvah Denizli galip 4-3

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 4-3 mağlup etti.
Eyvah Denizli galip 4-3 mask
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Maçtan Dakikalar

3. dakikada Özer’in ceza sahası ön çizgisinden çektiği şutta top üst direkten oyun alanına geri döndü.
11. dakikada gerçekleşen kontra atakta Mayi’nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
25. dakikada Mayi’nin sağ kanattan içeri çevirdiği topla buluşan Özer’in şutunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak oyun alanına döndü.
28. dakikada Denizlispor savunmasının çizgiden çevirdiği topu önünde bulan Rroca, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
39. dakikada Mehmet’in uzun pasında topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Rcoca yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
40. dakikada savunmanın kafayla kaleciye attığı pasta araya giren İlhan, kontrol ettiği topu ağlarla buluşturdu. 2-2
43. dakikada Ali’nin kullandığı serbest vuruşta karambolden dönen topu önünde bulan Rroca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3
53. dakikada Mayi’nin sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Ömer, topu az farkla direğin üstünden dışarı gönderdi.
70. dakikada ceza sahası dışından Lopes’in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3
73. dakikada Lopes’in sağ kanattan gönderdiği ortada Ömer'in yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti. 4-3

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Ali Can Alp xx, Özcan Sultanoğlu xx
Denizlispor: Abdulkadir xx, Lopes xx, Oğuz Yılmaz xx, Hakan Çinemre xx, Schwechlwn xx, Özer xxx (Aissati dk. 61 x), Djedje xx (Erdal dk.90 ?), İlhan xx ( Mustafa dk. 74 ?), Muhammed xx, Mayi xx, Ömer xxx (Muhammet dk. 90 ?)
Yedekler: Hüseyin, Bekir, Emre, Ahmet, Mehmet Eren, Muhammed Eren
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
İstanbulspor: Alperen xx, Ali xx (Emrecan dk. 88 ?), Mehmet xx, Ologo xx, Melih xx, Ferhat xx, Muammer xx (Oğuzhan dk. 58), Rroca xxx (Eslem dk. 76 ?), Ethemi xx (Abazaj dk. 88 ?), Emir xx (İbrahim dk. 57 x), Topalli xx
Yedekler: Mücahit, Tuncer, Berkay, Okan, Yusuf Ali
Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç
Goller: Ömer (dk. 11 ve dk. 73), İlhan (dk. 40), Lopes (dk. 70) (Denizlispor), Rroca (dk. 28, dk. 39 ve dk. 43) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Hakan, Özer, Lopes (Denizlispor)

19 Nis 2022 - 19:14 - Spor

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