19 Nis 2022 - 19:16- Asayiş G: 19 Nis 2022 - 20:57

İki grup arasında kavga: 5 yaralı

Dilovası'nda iki grup, çocukların oyun oynarken ses yapması sebebiyle birbirine girdi. 5 kişinin yaralandığı kavgayı polis ekipleri havaya ateş açarak ayırdı.
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Olay,  Dilovası Orhangazi Mahallesi 223/1 Sokak'ta saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oynayan çocukların seslerinden rahatsız olan bir vatandaş, cama çıkarak 'Çocuklarınızı evinize alın artık. Saat gecenin kaçı olmuş? Evimizde misafirler var’ diyerek bağırdı. Çocukların oynamaya devam etmesinin üzerine hiddetlenerek sokağa çıkan vatandaşlar ile yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, birbirine giren tarafları ayırabilmek için çaba gösterdi. Ekipler, kavgayı bırakmayan öfkeli kabalığı havaya ateş ederek ayırdı. Kavga esnasında 5 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

19 Nis 2022 - 19:16 Kocaeli/ Dilovasi- Asayiş

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