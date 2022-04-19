İki grup arasında kavga: 5 yaralı

Olay, Dilovası Orhangazi Mahallesi 223/1 Sokak'ta saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oynayan çocukların seslerinden rahatsız olan bir vatandaş, cama çıkarak 'Çocuklarınızı evinize alın artık. Saat gecenin kaçı olmuş? Evimizde misafirler var’ diyerek bağırdı. Çocukların oynamaya devam etmesinin üzerine hiddetlenerek sokağa çıkan vatandaşlar ile yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, birbirine giren tarafları ayırabilmek için çaba gösterdi. Ekipler, kavgayı bırakmayan öfkeli kabalığı havaya ateş ederek ayırdı. Kavga esnasında 5 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.