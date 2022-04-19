İşte KSMMMO Adayı Tülin Keçeci Güngör’ün yönetimi!

14-15 Mayıs tarihlerinde kongresini gerçekleştirecek olan, 2 bin 70 üyeye sahip Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (KSMMMO) Etkin Grup Başkan Adayı Tülin Keçeci Güngör, 18 Şubat'ta düzenlediği toplantıda başkan adaylığını resmen açıklamıştı. Güngör, bu akşam SEKA Deniz Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar programında yönetim, denetleme ve disiplin kurulu adaylarını tanıttı. Programa Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Onursal Oda Başkanı Ender Şenol, Oda Başkanı Mustafa Taşpınar, Denetleme Kurulu Başkanı Musa Özcan, Oda Başkan Yardımcısı Barış Koçak, Yeminli Mali Müşavirler Sabiha Doğan, Feridun Adıyaman, Adem Özzaim, Mustafa Güner ve Tarık Orak ve Kandıra Belediyesi eski Başkanı Kenan Evin oda üyeleri katılım sağladı. Program, katılımcılara verilen iftar programı sonrası sona erdi.

“BU VASIFLARIN HEPSİ TÜLİN HANIM’DA VAR”

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Onursal Oda Başkanı Ender Şenol, “Tabi ki bir seçim için yola çıkıyorsunuz. İnsanlar neden oy verirler? Ya iyi yöneticilerdir, ya sosyal yapısı insanlara ilişkin ileri düzeydir diye verirler. Bu vasıfları saymak mümkün. Bu vasıfların hepsi Tülin Hanım’da var. Bir kadın meslek mensubu. Eğer kadınlar yönetimde olduğu, kararlılıkta ne kadar olursa gelecek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Size başarılar diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerinde bulundu.

“BİR DÖNEMİ YÜZÜMÜZÜN HAKKIYLA TAMAMLADIK”

Mevcut Oda Başkanı Mustafa Taşpınar ise, “Öncelikle burada olduğunuz için çok mutluyum. Sizleri aramızda görmek beni çok mutlu etti. 3 yıl önce aynı heyecanla buradaydık. Bayrağı aldık, bayrağı şu anda devrediyorum. Bir dönem için gelmiştim; bir dönem için geldiğimi söylemiştim. Bir dönemi yüzümüzün hakkıyla tamamladık. Yeni dönemde seçilecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

“SAYGIN VE GÜVEN DUYULAN MESLEK OLSUN”

Başkan Adayı Tülin Keçeci Güngör yaptığı adaylık açıklamasında şu ifadelerde bulundu; “Bir ay sonra zafer bizim olacak diye düşünüyorum. Biz 3568 sayılı yasadan yetki almış bir meslek örgütüyüz. Mesleğimiz değer, meslektaşımız değerlidir. Tarihi eski ancak yasası yeni olan, 33 yıllık meslek için mücadele ediyoruz etmeye de devam edeceğiz. Çünkü menfaatlerimiz ortak. İstiyoruz ki; hem bizler hem de müşterilerimiz, hizmet verilen kurumlar, mesleğimizin gelişmesine ve ülke kalkınmasında ki önemine inansınlar. İstiyoruz ki; meslektaşlarımız işlerini yaparken kendilerinden emin ve huzurlu olsunlar. İstiyoruz ki; her hangi bir hastalık, doğum ve kötü durumda cezaya maruz kalmasınlar, İstiyoruz ki; meslek camiamızın mesleki ve sosyal ihtiyaçlarına cevap vermek mesleki standartları yükseltmek toplum nezdinde saygın ve güven duyulan bir meslek olsun.

“İSTİYORUZ Kİ…”

İstiyoruz ki; mali tatil uygulanabilir olsun. Hedefimiz: Bilgiye dayalı doğru hizmetin toplumun güvenini sağlayacak en önemli unsur olduğunu unutmadan, taraflara ve ilgililere doğru güvenilir mali tabloları sunan meslek yapısı oluşmasına katkı sağlamaktır. Uzmanlık eğitim çalışmaları kapsamında: bilirkişilik, arabuluculuk, uzlaştırmacılık, konkordato komiserliği gibi uzmanlık gerektiren konularda eğitim çalışmaları yapılacaktır. Meslek içi eğitimler, kişisel gelişim eğitimi, excel eğitimi, en önemli olan en az bir yabancı dil eğitimi konusunda çalışmalar yapmaktır, Amacımız Meslektaşın her türlü sorunlarına çözüm bulmaktır.

“ARADAN DÖRT YIL GEÇTİ”

SMMM’lere KDV iade raporu düzenlenmesi yetkisi verilmiştir. Ancak aradan dört yıl geçti Maliye Bakanlığı henüz bir düzenleme yapmadı sizler adına bu konunun da takipçisi olacağız. Birazda meslek üzerindeki sorun ve baskılara değinmek istiyorum. Son zamanlarda yani, 10 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan yönetmelikle, Ticaret bakanlığının 1163 sayılı kooperatifler kanunu ile denetim yetkisi tartışılmakta, dış denetim gibi bir kavram getirildi. Dış denetçi: bu yönetmelik uyarınca yapılacak dış denetimi yürütecek, kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler veya 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na tabi meslek mensupları veya ilgili bakanlıkça denetim yetkisi verilen birliklerde/merkez birliklerinde dış denetimle görevli personeli, dış denetim: Finansal tablolardaki bilgilerin, mevzuatta belirtilen esaslara uygunluğu ve doğruluğu hususunda, denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesini ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını, içeren yönetmelik, bizimle birlikte merkez birliklerinde, dış denetim yapan personellere de verilmiştir.

“3 YILDA 100 BİN TL ÖDENMEİSİNİN YERİNE…”

Denetim ilkesine aykırı olan, Kooperatiflerin finansal tablo denetimi ve dış denetimin sadece bizlere verilmesi konusunda mücadele edeceğiz. Gene bir başka sorunumuzda; mesleğin geleceği açısından birçok tehditleri barındıran 3308 sayılı kanunla getirilen usta öğretici belgesini meslektaşa dayatılmasını kabul etmiyoruz. Biz iş yeri açma belgesiyle iş yapmıyoruz. Usta öğretici belgesiyle desteklenen stajyerlere 3 yılda 100 bin TL ödemesinin yerine, 3568 sayılı özel yasadan yetki almak üzere meşakkatli yola çıkmış stajyerlerimize yılda 350 bin TL sigorta desteği sağlanması için mücadele edeceğiz. Bizim stajyerlerimizden para alınıp diğerlerine ödeme yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bunun takipçisi olacağız.

“BİR SİNERJİ SAĞLAYACAĞIZ”

Bizler meslek ve meslektaşlarımızın gelişimi için projeler ürettik. Staja başlamalarından, ruhsatlarını alıp işlerini kurana kadarki süreçte eğitimlerle onları destekleyeceğiz. Meslektaşa KOSGEB Desteği için çalışacağız. Zaman Esaslı Ücret Tarifesi ve meslektaşın kendi yaratacağı kota sistemi ile daha adil bir müşteri dağılımı istiyoruz. Gençlerin enerjisi ve tecrübelilerin bilgisini birleştirip bir sinerji sağlayacağız. Yeni Ofis açmak isteyen genç meslektaşlarımıza Genç Ofis Projemiz ile ofis desteği vereceğiz. Bu proje için Çalışma usulü ve esasları yönerge hazırladık.

“ÜCRET VE TAHSİLAT SORUNUMUZUN FARKIDNAYIZ”

Kadın arkadaşlarımızın doğum halinin mücbir sebep kapsamına alınmasını sağladık, ancak yeterli değil bunu daha insanca uygulanabilir bir seviyeye getirilmesi için mücadele edeceğiz. Biz dinamik bir meslek örgütüyüz. Sürekli mesleki eğitimin olması gerektiğine inanıyoruz. Gerek yüz yüze gerek online olarak her zaman eğitimlerimiz olacak. Tüm mesleki eğitimlerin ücretsiz yapılmasını sağlayacağız. 33 yılı bulan meslek yasamızın çağın şartlarına ve dönüşen dünyaya uygun hale gelmesini istiyoruz. Mali Tatil, mücbir sebep halinin ihtiyaçlarımıza uygun güncellenmesi için çalışacağız. Meslektaşlarımız SGK veya Maliye tarafından müteselsil sorumlulukla mağdur edilmemeli. Bunun yeniden tanımlanması ve daraltılmasını talep edeceğiz. Haksız Rekabetle mücadelede; ruhsatların kullandırılması, ücret düşürme yöntemleri, meslektaşın birbirleri ile ilgili olumsuz söylemleri, haksız iş önermelerini, önlemek için E-Birlik Sistemini geliştirip kullanmak istiyoruz. Ücret ve tahsilat sorunumuzun farkındayız. Üzerimizdeki KDV yükünün farkındayız. Tüm bu farkındalıklarla elimizi taşın altına koyduk. Yanınızdaki güç olarak biz hizmete hazırız.”

GÜNGÖR’ÜN YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Serhat Kaya

Hasan Malo

Ali Yazıcı

Ramazan Arslantaş

Ayşe Işık

Ahmet Mert Gürpınar

DENETİM KURULU ADAYLARI

Şenay Soyulmaz

Ercan Aktan

Zerrin Subaşı

DİSİPLİN KURULU ADAYLARI

Hakan Bıçakçı

Arif İpek

Abdullah Taşdemir

Hatice İlter

Rahmi Canbaz