20 Nis 2022 - 09:21- Spor G: 20 Nis 2022 - 09:22

Vasfi Aşçı, Sivas’ta

Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası 24 Nisan’da Sivas’ta sona erecek. Ulusal seviyede bir şampiyonaya ev sahipliği yapan Sivas Belediyes...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Vasfi Aşçı, Sivas’ta mask

Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası 24 Nisan’da Sivas’ta sona erecek. Ulusal seviyede bir şampiyonaya ev sahipliği yapan Sivas Belediyesi iş birliğiyle 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşecek ve müsabakayı yönetecek hakemlere federasyon tarafından ücretsiz konaklama sağlanıyor.

KARATE SPORUNUN ÖNCÜLERİNDEN

Yıllarca kulüp başkanlığı yaparak spora birçok hizmetleri olmuş, ilimiz spor camiasının önemli isimlerinden, milli karate sporcusu, Uluslararası hakem Vasfi Aşçı, bu önemli turnuvada görev yapıyor. Birçok ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan Vasfi Aşçı, başarılı yönetimleriyle bu şampiyonada da yine başarılı bir görev yaparak ilimizi en iyi şekilde temsil ediyor.

20 Nis 2022 - 09:21 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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