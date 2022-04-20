Vasfi Aşçı, Sivas’ta

Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası 24 Nisan’da Sivas’ta sona erecek. Ulusal seviyede bir şampiyonaya ev sahipliği yapan Sivas Belediyesi iş birliğiyle 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşecek ve müsabakayı yönetecek hakemlere federasyon tarafından ücretsiz konaklama sağlanıyor.
KARATE SPORUNUN ÖNCÜLERİNDEN
Yıllarca kulüp başkanlığı yaparak spora birçok hizmetleri olmuş, ilimiz spor camiasının önemli isimlerinden, milli karate sporcusu, Uluslararası hakem Vasfi Aşçı, bu önemli turnuvada görev yapıyor. Birçok ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan Vasfi Aşçı, başarılı yönetimleriyle bu şampiyonada da yine başarılı bir görev yaparak ilimizi en iyi şekilde temsil ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.