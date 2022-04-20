Tolga Havuç: Kocaeli’nin cimnastikteki çıtasını çok yukarıya çektik

Kocaeli’de cimnastik branşının önemli kulüplerinden, yetiştirdiği sporcularıyla, yatırımlarıyla ve projeleriyle dikkat çeken Kocaeli Cimnastik Kulübü, 2022 yılında da işlerin yolunda gittiğini ifade etti. Kulüp Başkanı Tolga Havuç ise hem cimnastik branşı ile ilgili hem de kulübün profesyonel çalışmalarıyla alakalı merak edilen ve sıkça sorulan sorulara yanıt verdi…

GELİŞMELERİ YAKIN TAKİPTEYİZ

Başkan Tolga Havuç sporcu havuzu bazında cimnastiğin markası olduklarının altını çizdi ve şu şekilde konuştu: 2009 yılından bu yana cimnastik branşına Kocaeli’nde hizmet etmekteyiz. Her daim gerçekçi politikalar izlemeye devam ediyoruz. Yurt içi ve dışındaki cimnastik ile sportif çalışmaları, yatırımları, ulusal, uluslararası siyaseti, spor politikaları, gelişen teknolojileri, organizasyonları yakından takip ediyoruz.

KENDİMİZİ GÜNCELLİYORUZ

Öte yandan dünya siyasetini çok iyi anlamadan ya da yorumlamadan dünya ve Türkiye sporunu anlamak, yorumlamak ve strateji geliştirmek mümkün değildir. Biz de bunu yaparak Kocaeli’de spor alanında yeni planlamalar ve stratejiler geliştiriyoruz. Bunun içinde tesis, sporcu yetiştirme, alt yapıları oluşturma, eğitim modelleri, yönetim, yönetişim anlayışımızın gelişmesi, veli ve öğrenci bilgilendirmeleri gibi birçok konu yer alıyor.

ŞEHRE BU SPORU SEVDİRDİK

En büyük başarımız işimizi ve hizmetlerimizi geliştirerek sürdürülebilir hale getirebilmemizdir. Eğitimde, sağlıkta ve tesisleşmede kendi sporcusunun tüm problemlerini profesyonel bir akıl ile çözebilen ilk ve tek amatör spor kulübüyüz. “Her çocuk keşfedilmeye layık bir yıldızdır” sloganımız ile Kocaeli halkına cimnastik branşını sevdirdik ve branşımızı yaymaya devam ediyoruz.

SIRDA MİLLİ TAKIMLAR VAR

Dünya’yı sarsan pandemiye rağmen 2 yıldır yoğun bir çalışma programımızla yola devam ediyoruz. Alt yapılarımızdan yetişen sporcularımızın hem cimnastik branşında başarılı olması hem de yetenekleri doğrultusunda yönlendirmiş olduğumuz farklı branşlardaki başarıları bizleri gururlandırmaktadır. Artık milli takımları istiyoruz. Kocaeli Cimnastik Kulübü artık ilimizde tüm sporların temeli olmuştur. Bunun haklı gururunu fazlası ile yaşıyoruz. Emek veren antrenörlerimize, sporcularımıza ve ailelerine teşekkürlerimi sunarım.