20 Nis 2022 - 09:22- Spor G: 20 Nis 2022 - 09:23

Bekirderespor tempo düşürmüyor

Okulların tatile girmesinin ardından İzmit Belediyesi’ne ait Cephanelik Spor Tesisleri’ndeki çalışmalarda yoğunluk daha da arttı. 21.00’E KADAR Kenti...

Erdem ÖVÜÇ
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Bekirderespor tempo düşürmüyor mask
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Okulların tatile girmesinin ardından İzmit Belediyesi’ne ait Cephanelik Spor Tesisleri’ndeki çalışmalarda yoğunluk daha da arttı.

21.00’E KADAR

Kentin en önemli spor tesislerinden biri olan Cephanelik Spor Kompleksi, okulların tatile girmesinin ardından spor okullarının ve altyapı sporcularının akınına uğruyor. Sabah saat 09.00’da kapılarını açan Cephanelik Spor Kompleksi’nde çalışmalar akşam saat 21.00’e kadar aralıksız devam ediyor.

SPOR YAPMAYAN ÇOCUK KALMAYACAK

Lig maçlarını Cephanelik Spor Kompleksi’nde oynayan ve antrenmanlarını da burada gerçekleştiren Bekirderespor Kulübü’nün Başkanı Sabri Yıldız, “Kulüp olarak bölgemizde yaklaşık 100 bin kişiye hitap ediyoruz. Bu bölgede spor yapmayan çocuğun kalmaması adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gruplara ayrılan sporcularımız, Cephanelik Spor Tesisleri de dahil olmak üzere farklı sahalarda çalışmalarını sürdürüyor.

20 Nis 2022 - 09:22 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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