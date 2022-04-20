Bekirderespor tempo düşürmüyor

Okulların tatile girmesinin ardından İzmit Belediyesi’ne ait Cephanelik Spor Tesisleri’ndeki çalışmalarda yoğunluk daha da arttı.
21.00’E KADAR
Kentin en önemli spor tesislerinden biri olan Cephanelik Spor Kompleksi, okulların tatile girmesinin ardından spor okullarının ve altyapı sporcularının akınına uğruyor. Sabah saat 09.00’da kapılarını açan Cephanelik Spor Kompleksi’nde çalışmalar akşam saat 21.00’e kadar aralıksız devam ediyor.
SPOR YAPMAYAN ÇOCUK KALMAYACAK
Lig maçlarını Cephanelik Spor Kompleksi’nde oynayan ve antrenmanlarını da burada gerçekleştiren Bekirderespor Kulübü’nün Başkanı Sabri Yıldız, “Kulüp olarak bölgemizde yaklaşık 100 bin kişiye hitap ediyoruz. Bu bölgede spor yapmayan çocuğun kalmaması adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gruplara ayrılan sporcularımız, Cephanelik Spor Tesisleri de dahil olmak üzere farklı sahalarda çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.