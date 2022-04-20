Kağıtsporlu güreşçilerden büyük başarı!

Afyon'da gerçekleştirilen U-11 ve U-13 Türkiye Güreş Şampiyonası, 1476 sporcu ve 246 takımın katılımları ile düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor U-13 Güreş takımı, 112 puanla Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Kağıtspor’u 76 puanla Çorum Belediye, 62 puanla İstanbul Büyükşehir ve 61 puanla da Antalya Büyükşehir takip etti.
SEKASEM’DE AİLE FOTOĞRAFI
Şampiyonanın sonunda üst düzey performans sergileyen sporcu ve takımlar kürsüye çağrılarak ödüllerini aldı. Gebze doğumlu olan Afyon Valisi Gökmen Çiçek tarafından tebrik edilen sporcular elde ettikleri başarılardan dolayı büyük sevinç yaşadı. Kente döndüklerinde ise branş yöneticileri Muhammed Feyzi Karabıyık tarafından SEKASEM’de karşılanan mavi beyazlı kafile kulüp müzesinde de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
DERECELER
U-11
41 kg: Osman Yıldız – İkinci
52 kg: Sami Yüce – Üçüncü
U-13
41 kg: İbrahim Balta – İkinci
52 kg: Muhammet Şehit Yavuz – Beşinci
57 kg: Oğuzhan Yıldırım – İkinci
62 kg: Abdulaziz Sayro – Üçüncü
68 kg: Rahman Emre Koparan – Üçüncü
78 kg: Emirhan Serbest - Beşinci
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.