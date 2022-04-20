20 Nis 2022 - 09:25- Spor G: 20 Nis 2022 - 09:26

Kağıtsporlu güreşçilerden büyük başarı!

Afyon'da gerçekleştirilen U-11 ve U-13 Türkiye Güreş Şampiyonası, 1476 sporcu ve 246 takımın katılımları ile düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye...

Erdem ÖVÜÇ
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Kağıtsporlu güreşçilerden büyük başarı! mask
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Afyon'da gerçekleştirilen U-11 ve U-13 Türkiye Güreş Şampiyonası, 1476 sporcu ve 246 takımın katılımları ile düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor U-13 Güreş takımı, 112 puanla Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Kağıtspor’u 76 puanla Çorum Belediye, 62 puanla İstanbul Büyükşehir ve 61 puanla da Antalya Büyükşehir takip etti.

SEKASEM’DE AİLE FOTOĞRAFI

Şampiyonanın sonunda üst düzey performans sergileyen sporcu ve takımlar kürsüye çağrılarak ödüllerini aldı. Gebze doğumlu olan Afyon Valisi Gökmen Çiçek tarafından tebrik edilen sporcular elde ettikleri başarılardan dolayı büyük sevinç yaşadı. Kente döndüklerinde ise branş yöneticileri Muhammed Feyzi Karabıyık tarafından SEKASEM’de karşılanan mavi beyazlı kafile kulüp müzesinde de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

DERECELER

U-11

41 kg: Osman Yıldız – İkinci

52 kg: Sami Yüce – Üçüncü

U-13

41 kg: İbrahim Balta – İkinci

52 kg: Muhammet Şehit Yavuz – Beşinci

57 kg: Oğuzhan Yıldırım – İkinci

62 kg: Abdulaziz Sayro – Üçüncü

68 kg: Rahman Emre Koparan – Üçüncü

78 kg: Emirhan Serbest - Beşinci

20 Nis 2022 - 09:25 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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