20 Nis 2022 - 09:26- Spor G: 20 Nis 2022 - 09:27

Muhteşem gece Türkiye’nin spor gündemine oturdu!

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in 1997 yılında kazanılan Türkiye Kupası’nın 25. yıldönümünde Kocaelispor efsanelerini bir araya g...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Muhteşem gece Türkiye’nin spor gündemine oturdu! mask
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in 1997 yılında kazanılan Türkiye Kupası’nın 25. yıldönümünde Kocaelispor efsanelerini bir araya getirdiği muhteşem organizasyon, başta Fanatik Gazetesi ve Beinsports olmak üzere ulusal spor basınında da geniş yer buldu.

KOCAELİSPOR’UN EFSANELERİ YER ALDI

İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz akşam Wellborn Otel’de düzenlenen Kocaelispor’un 1997 yılında ilk kez kazandığı Türkiye Kupası zaferinin 25. yıl dönümü programı ülke genelinde büyük ses getirdi. Kocaelispor efsanelerinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye Kupası zaferinde katkısı olan Kocaelispor efsaneleri hem birbirleriyle hem de Kocaelispor sevdalılarıyla hasret giderdi.

ÇOK KONUŞULDU

Türk futboluna damga vuran Holger Osieck, Dumitru Stingaciu, Misko Mirkovic, Evren Turhan, Ahmet Dursun, Tayfur Havutçu, Bülent Uygun ve Kaan Dobra gibi isimlerin de yer aldığı dev organizasyon ulusal spor basınında da geniş yer bulurken, Fanatik Gazetesi ve Beinsports gibi ulusal haber mecralarında yayınlanan haberlerle birlikte Kocaelispor markası bir kez daha Türk spor kamuoyunun gündemine oturdu.

20 Nis 2022 - 09:26 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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