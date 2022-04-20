Trafik ışıklarında zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında S.Ö. idaresindeki 41 T 0097 plakalı ticari taksi, S.C. idaresindeki 35 RF 035 plakalı araç ile çarpıştı. Duramayan taksi, O.G. idaresindeki 41 NN 485 plakalı Ford marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle taksi şoförü, taksinin içinde bulunan 2 yabancı uyruklu müşteri ve Ford marka hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.