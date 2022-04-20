Trafik ışıklarında zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında S.Ö. idaresindeki 41 T 0097 plakalı ticari taksi, S.C. idaresindeki 35 RF 035 plakalı araç ile çarpıştı. Duramayan taksi, O.G. idaresindeki 41 NN 485 plakalı Ford marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle taksi şoförü, taksinin içinde bulunan 2 yabancı uyruklu müşteri ve Ford marka hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.