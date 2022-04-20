İzmit’te 23 Nisan çocuklarla şenlenecek

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri cumartesi günü kent meydanında başlayacak. Saat 12.00’de başlayarak 23.00’e kadar devam edecek etkinliklerde çocuklar birçok farklı etkinlikle gün boyu gönüllerince eğlenecek.



KENT MEYDANI CIVIL CIVIL OLACAK

23 Nisan programı ilk olarak saat 12.00’de yarışmalar, çocuk şarkıları ve mini disco ile başlayacak. Ardından saat 14.00’te İzmit Belediyesi Gülümse Çocuk Tiyatrosu “Örgü Sultan Buzul Prens ve Küs Küs Araba” oyunu ile çocuklar tiyatro gösterisi izleyecek. Daha sonra ise İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Çocuk Şiirleri Günü - 23 Nisan Temalı Şiir Okuma Yarışması ve Sevdiğim Spor Dalı konulu resim yarışmasının ödül törenleri yapılacak.



KUTLAMALAR DANS VE KONSERLE DEVAM EDECEK

Kent meydanındaki etkinlikler İzmit Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin gösterileriyle devam edecek. Saat 17.00’de bale gösterisi ve hemen ardından Street Jazz gösterisiyle çocuklar sanat ile birlikte eğlencenin tadını çıkaracak. Gösterilerin ardından ise Sanat Akademisi Kent Orkestrası ve Çocuk Korosu, “Barış Abi Şarkıları” adı altında Barış Manço’nun ölümsüz eserlerini seslendirecek.



24 NİSAN’DA YÜZME YARIŞLARI DÜZENLENECEK

23 Nisan Cumartesi günü kent meydanında tüm gün boyunca şişme oyun grupları, animasyon ekibi, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı ile çocuklar bayramın coşkusunu yaşayacak. Bayram etkinlikleri kapsamında İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü öncülüğünde çocukları spora teşvik etmek amacıyla 24 Nisan Pazar günü saat 15.00’te İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme yarışları da düzenlenecek.