20 Nis 2022 - 09:47- Gündem G: 20 Nis 2022 - 09:48

Afyonkarahisarlılar iftarda buluştu

Kocaeli Afyonkarahisarlılar Derneği üyeleri pandemi nedeniyle iki yıl ara verdikleri geleneksel iftar yemeğinde buluşup hasret giderdiler.

Afyonkarahisarlılar iftarda buluştu mask
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Kocaeli Afyonkarahisarlılar Derneği’nin geleneksel iftar yemeği önceki akşam İzmit Öğretmenevi’nde gerçekleşti. Dernek başkanı Hayri Öztuncer ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki iftar programına dernek üyeleri ve ailelerinden oluşan yaklaşık 80 kişi katıldı. Başkan Öztuncer ve yönetimi davetlileri samimiyetle karşıladı. Afyonkarahisarlı dostlar bu fırsatı bolca sohbet edip hasret gidererek değerlendirdi. Ezanın okunmasının ardından kusursuz servis ve nefis ikramlar oruçlarını açan dernek üyeleri, yemek sonrası çay sohbetleriyle keyifli bir akşam yaşadılar.

BAYRAMDAN BULUŞACAKLAR

Programda konuşan başkan Öztuncer, “Kocaeli Afyonkarahisarlılar Derneği olarak sosyal ve kültürel projelerde sık sık bir araya gelme şansımız olurken pandemi nedeniyle iki yıl ara vermek zorunda kaldık. Özellikle Ramazan ayındaki buluşmalarımızın manevi değeri çok farklı. Yönetim olarak her konuda sizlerin öneri ve desteğini bekliyoruz. Sağlık ve huzur dolu günlerle nice güzel buluşmalara” diyerek, iftar yemeğine katılan hemşerilerine teşekkür etti. Davete katılan Afyonkarahisarlılar da bu anlamlı organizasyonu gerçekleştiren dernek yönetimine teşekkür edip, Ramazan sonrası bayram mutluluğunu paylaşmak dileğiyle vedalaştılar

20 Nis 2022 - 09:47 - Gündem

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