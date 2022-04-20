Afyonkarahisarlılar iftarda buluştu

Kocaeli Afyonkarahisarlılar Derneği’nin geleneksel iftar yemeği önceki akşam İzmit Öğretmenevi’nde gerçekleşti. Dernek başkanı Hayri Öztuncer ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki iftar programına dernek üyeleri ve ailelerinden oluşan yaklaşık 80 kişi katıldı. Başkan Öztuncer ve yönetimi davetlileri samimiyetle karşıladı. Afyonkarahisarlı dostlar bu fırsatı bolca sohbet edip hasret gidererek değerlendirdi. Ezanın okunmasının ardından kusursuz servis ve nefis ikramlar oruçlarını açan dernek üyeleri, yemek sonrası çay sohbetleriyle keyifli bir akşam yaşadılar.
BAYRAMDAN BULUŞACAKLAR
Programda konuşan başkan Öztuncer, “Kocaeli Afyonkarahisarlılar Derneği olarak sosyal ve kültürel projelerde sık sık bir araya gelme şansımız olurken pandemi nedeniyle iki yıl ara vermek zorunda kaldık. Özellikle Ramazan ayındaki buluşmalarımızın manevi değeri çok farklı. Yönetim olarak her konuda sizlerin öneri ve desteğini bekliyoruz. Sağlık ve huzur dolu günlerle nice güzel buluşmalara” diyerek, iftar yemeğine katılan hemşerilerine teşekkür etti. Davete katılan Afyonkarahisarlılar da bu anlamlı organizasyonu gerçekleştiren dernek yönetimine teşekkür edip, Ramazan sonrası bayram mutluluğunu paylaşmak dileğiyle vedalaştılar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.