20 Nis 2022 - 10:39- Gündem G: 20 Nis 2022 - 10:40

Büyükşehir’den 23 Nisan’da “Bi Dünya Eğlence”

Çocuklar, 23-24 Nisan tarihleri arasında İzmit ve Gebze’de düzenlenecek etkinliklerde bayram coşkusu yaşayacak

Büyükşehir’den 23 Nisan’da “Bi Dünya Eğlence” mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “Bi Dünya Eğlence” düzenleyecek. Pandemi dolayısıyla iki yıldır gerçekleştirilemeyen anlamlı etkinlik, 23-24 Nisan tarihlerinde İzmit ve Gebze’de yapılacak. Kocaelili çocuklar iki gün boyunca sahne gösterileri ve eğlenceli atölyelerde bayram coşkusu yaşayacak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bayramı kutlayacak.

23-24 NİSAN ETKİNLİK PROGRAMI

Etkinliklere İzmit’te Kocaeli Kongre Merkezi, Gebze’de ise Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi evsahipliği yapacak. Kocaeli Kongre Merkezi’nde konser ve sahne etkinliklerinin yanı sıra eğlenceli atölyeler yer alacak. Alan, etkinlikler için 10.00-18.00 arası ziyarete açık olacak. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde ise müzikaller ve sirk 23 Nisan coşkusuna neşe katacak.

İZMİT’TE 23 NİSAN GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

İzmit Kocaeli Kongre Merkezi’nde 23 Nisan günü gerçekleştirecek ilk etkinlik Onur Erol Konseri olacak. Sevilen sanatçı 13.30’de Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda konser verecek ve en güzel şarkılarını seslendirecek. Saatler 15.30’u gösterdiğinde, Kaptan Penguen Çocuk Müzikali başlayacak. Akçakoca Salondaki günün son etkinliği ise 17.30’daki Burak & Kıvanç İllüzyon Gösterisi olacak.

24 NİSAN PAZAR GÜNÜ ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Bayram neşesi 24 Nisan Pazar günü devam edecek. Çocuklar, 13.45’te başlayacak Arda ile Ceren Çocuk Müzikalini izleyecek. Bossphorus Sirki 15.30’da başlayacak. Günün son etkinliği Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans Ekibi’nin gösterisi olacak.

KKM FUAYESİ’NDE EĞLENCE ATÖLYELERİ KURULACAK

KKM Akçakoca Salon’daki konser ve eğlencelerin yanı sıra Kültür Merkezi’nin fuayesi de iki gün boyunca çocukların eğlencelerine tahsis edilecek. Söz konusu alanda Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturacağı eğlence atölyeleri kurulacak. Çocuklar bu atölyelerde hem eğlenecek hem de birbirinden eğitici aktivitelere katılacak.

GEBZE’DEKİ ETKİNLİKLER NEŞELİ OLACAK

Gebze’deki etkinliklerin merkezi Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi de 2 gün boyunca renkli görüntülere sahne olacak. Buradaki etkinlikler 23 Nisan Cumartesi günü 12.00’de başlayacak. Minikler ilk olarak Kraliçe Maya Müzikalini seyredecek. Müzikalin ardından 16.00’da Bossphorus Sirki başlayacak. Aynı sirk 17.30’da gösterisini tekrarlayacak. 24 Nisan Pazar günü ise 12.00-14.00 arasında Susam Sokağı Çocuk Müzikali miniklerle birlikte olacak.

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20 Nis 2022 - 10:39 - Gündem

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