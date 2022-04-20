20 Nis 2022 - 10:40- Gündem G: 20 Nis 2022 - 10:41

Başkan Turan, Kandıra esnafıyla iftar açtı

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında Kandıra esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Turan, Kandıra esnafıyla iftar açtı mask
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Kandıra Belediyesi tarafından Kandıra esnafına yönelik düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. Meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcısı İsmail Akalın ile davetlileri kapıda karşılayan Başkan Turan, yaptığı kısa konuşmada, toplumda birlik beraberlik ve dayanışma ruhuna atıfta bulundu.

Davete katılımları dolayısıyla esnafa teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Turan, ‘’ On bir ayın Sultanı olan Ramazan ayının bu güzel gecesinde Kandıra esnafımız ile oruç açmak bizleri mutlu etti. Tuttuğumuz oruçları Yüce Allah kabul buyursun. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Bu mübarek gecelerin ve günlerin yüzü suyu hürmetine bütün esnaf ve emekçilerimize hayırlı bereketli kazançlar diliyorum’’ dedi.

Kandıra Namazgah Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Başkan Turan’ın yanı sıra, Kent Konseyi Başkanı Erdoğan Günay, belediye meclis üyeleri, Başkan Yardımcısı İsmail Akalın, Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Şenol, siyasi parti temsilcileri, belediye personeli ve Kandıra’nın her tarafından yüzlerce esnaf katıldı.

20 Nis 2022 - 10:40 - Gündem

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