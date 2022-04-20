25 yaşında kansere yenildi

Daha önce de akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Mollaoğlu, kanseri atlattı. Geçtiğimiz ay hastalığı yeniden nükseden 25 yaşındaki Tunahan Mollaoğlu hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam eden Mollaoğlu, dün ağırlaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası olan ve su dağıtım firmasında çalışan Tunahan Mollaoğlu'nun cenazesi bugün (Çarşamba) ikindi namazını müteakip Körfez Bağdat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.