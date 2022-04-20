20 Nis 2022 - 11:59- Asayiş G: 20 Nis 2022 - 12:01

25 yaşında kansere yenildi

Körfez Hacıosman Mahallesi'nde ikamet eden Tunahan Mollaoğlu(25) tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden vefat etti.

25 yaşında kansere yenildi mask

Daha önce de akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Mollaoğlu, kanseri atlattı. Geçtiğimiz ay hastalığı yeniden nükseden 25 yaşındaki Tunahan Mollaoğlu hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam eden Mollaoğlu, dün ağırlaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası olan ve su dağıtım firmasında çalışan Tunahan Mollaoğlu'nun cenazesi bugün (Çarşamba) ikindi namazını müteakip Körfez Bağdat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

20 Nis 2022 - 11:59 - Asayiş

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