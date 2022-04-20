YEDEP için başvurularda son tarih 29 Nisan

Kocaeli Kent Konseyi’nin Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırladığı Yerel Destek Programı’na (YEDEP) 5 milyonluk bir bütçe ile destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeyle ilgili bilgilendirme toplantılarını tamamlayarak 1 Nisan tarihi itibariyle başvuru sürecini başlattı. Son başvuru tarihinin 29 Nisan olduğu Yerel Destek Programı’na şu zamana kadar 86 proje başvurusu yapıldı.

STK’LAR BİLGİLENDİRİLDİ

Kocaeli’de toplum yararına olan çalışmaların uygulanmasına ve yerel düzeyde sürdürülebilir bir kalkınma anlayışına dayalı sosyal yaşam kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak için Kocaeli Kent Konseyi’nin hayata geçirdiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 5 milyonluk bir bütçe ile destek verdiği Yerel Destek Programı’nda başvuru süreci devam ediyor. 2 Mart’ta başlayan ve İzmit ile Gebze’deki Sivil Toplu Merkezi’nde 10 ayrı toplantıda projenin başvuru koşulları, şartları, kuralları ve desteklenebilir kalemleri maddeler halinde STK temsilcilerine anlatıldı. Toplantılarda ayrıca, proje yazma deneyimi olmayan STK’lara proje hazırlama eğitimi de verilirken, STK’ların ortak çalışmayla bir proje hazırlamaları istendi.

SON BAŞVURU TARİHİ 29 NİSAN

İzmit ve Gebze’deki toplantılarda, STK temsilcilerinden Doğa Çevre ve Hayvan Hakları, Hemşerilik ve Kentlilik Bilinci, Kent Tanıtımı ve Turizmi, Kültür ve Sanat, İstihdam ve Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Sosyal İçerme, Gençlik, Aile ve Kadın ile Afet Yönetimi konusunda projeler istendi. Projeyle ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirilen STK’ların, hazırladıkları projelerin başvuruları 1 Nisan tarihi itibariyle alınmaya başladı. Şu ana kadar 86 proje başvurusu yapılan YEDEP’te son başvuru tarihi 29 Nisan.

100 PROJEYE TOPLAM 5 MİLYON

STK’lar, sivildunyakocaeli.com üzerinden açılacak YEDEP portalında hazırladıkları proje ile ilgili başvurusunu yapacak. Değerlendirme sürecinden sonra 25 Mayıs’ta başvuru sonuçları duyurulacak. 1 Haziran tarihinde ise başvurusu olumlu sonuçlanan projeler için toplu sözleşme imzalanacak. Bağımsız denetmenler tarafından yapılacak puanlamayla seçilecek 100 projeye 30 bin TL ile 50 bin TL arasında hibe verilecek.