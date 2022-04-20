TEKNOFEST takımlarına Büyükakın’dan moral programı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli’yi TEKNOFEST 2022’de temsil edecek ekipleri iftar programında ağırladı. Teknoloji üretme ve kullanma kapasitesine sonsuz destek verdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Büyükşehir’in her türlü imkanları sonuna kadar açıktır” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN MORAL VERDİ

TEKNOFEST 2022, bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek. Bilgievleri’den oluşturulan 4 takım TEKNOFEST 2022’de Kocaeli için ter dökecek. Başkan Büyükakın, yoğun bir şekilde TEKNOFEST için hazırlanan öğrencilerle moral ve motivasyon vermek amacıyla bir araya geldi. Antikkapı Restoran’da düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık 350 öğrenci katılarak TEKNOFEST 2022’de başarı sözü verdi.

TEKNOLOJİ ÜRETME VE KULLANMA KAPASİTESİ VURGUSU

Programda konuşan Başkan Büyükakın, “İnsanlık tarihi boyunca bir milleti diğer milletlerin önüne geçiren şey teknoloji üretme ve kullanma kapasitesidir. Bunun hemen yanında da ülkenin kurumları vardır. Kurumlarınız ve nitelikli insanlarınız yerli yerindeyse o ülke alıp başını gidiyor diğerleri yerli yerinde kalıyor. Bu kadar uğraş ve gayret, sizlerin yarınlara daha iyi hazırlanmanız ve ülkemizin daha iyi yerlerde olması içindir” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’İN KAPILARI ARDINA KADAR AÇIK

“Sizden iki şey istiyoruz” ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, “Bunlardan ilki kendinizi geliştirmenizdir. İkincisi ise milletimizin değerleri olan barışı ve huzuru diğer milletlere götürmeniz ve aktarmanızdır. Bunun karşılığında Büyükşehir Belediyesi olarak bizden ne isterseniz isteyin vermeye hazırız. Yaratıcılık ve yeniliği teşvik etmek üzere bütün bu ekip Büyükşehir’in hem mekanlarından hem diğer olanaklarından sonsuz istifade edebilir. Yeter ki sizlerin arasından yetişen ve bu yarışmalarda derece yapan arkadaşlarımız olsun. Hepinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKAN VE BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Kocaeli Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan Urhan ise “Teknoloji yarışmaları sizi gerçek hayatla yüzleştiriyor. Gerçek dünya problemlerine çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Çok öğretici bir süreç. Elimizden geldiğince destekliyoruz. Başta Tahir Büyükakın başkanımız olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemli destekleri yadsınamaz. Büyükşehir, sizler için ciddi olanaklar yaratıyor. Bu kadar destekten sonra sizden beklediğimiz derece elde etmenizdir. Umarım ki bu seneden itibaren Kocaeli’nin adını daha yukarılara yazacağız” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST SAMSUN'DA

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’de düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST bu yıl Samsun'da yapılacak. 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hazırlıklara başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bilgievleri bu yıl ilk kez TEKNOFEST’e katılacak.

TEKNOFEST İÇİN 4 TAKIM

Türkiye’nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festival olan TEKNOFEST için Bilgievleri bu yıl 4 takım oluşturdu. Bilgievinde robotik kodlama eğitimi alan ve ulusal yarışmalara katılan öğrencilerin yer aldığı Emirler takımı (ilkokul), Uzmanlar takımı (ilkokul) ve Futbol yıldızları takımı (ilkokul/ortaokul) insanlık yararına teknoloji sosyal inovasyon kategorisinde, Kılavuz takımı (ortaokul) ise akıllı ulaşım kategorisinde boy gösterecek.

2 KATEGORİDE 4 PROJE

Bu kapsamda Bilgievlerinde robotik kodlama eğitimleri sonucunda başarı gösteren yetenekli öğrencilerin olduğu proje sınıfındaki öğrencilerle bilişim öğretmenlerinin kontrolünde, güncel teknoloji takip edilerek, çevre, doğa ve insan hayatını kolaylaştırmaya yönelik, sosyal inovasyon konularında beyin fırtınası yapıldı ve uygulanabilirliğine karar verilen fikirler projeye çevrildi. Bu kapsamda Emirler takımı (ilkokul):Otomatik kapanan buzdolabı kapağı projesi, Uzmanlar takımı (ilkokul): Akıllı enerji projesi, Kılavuz takımı (ortaokul): Secure Track ve Futbol yıldızları takımı (ortaokul/ilkokul): Futbol Hakemi projelerini ortaya çıkardı. Bilişim sınıfında öğrencilerle projenin elektronik devre tasarım çalışmaları devam ediyor.