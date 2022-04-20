İnşaat halindeki binadan düşen genç yaralandı

Olay, saat 11.00 sıralarında Kartepe ilçesine bağlı Serımeşe Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Rasim N. henüz bilinmeyen bir sebeple 2. kattan düştü. Beton zemine düşen genç yaralandı. Rasim N.’nin düştüğünü gören diğer işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rasim N., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.