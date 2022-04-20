Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çarşı içinde yanan trafo söndürüldü. Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde, çarşı içi araç giriş çıkışını engelleyen havalı dubaların kompresörünü besleyen trafoda çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında trafo ve kompresör kullanılamaz hale geldi.
20 Nis 2022 - 12:56- Asayiş Güncelleme: 20 Nis 2022 - 12:58
Çarşı içinde trafo yandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çarşı içinde yanan trafo söndürüldü. Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde, çarşı içi araç giriş çıkışını engelleyen h...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.