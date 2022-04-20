Çarşı içinde trafo yandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çarşı içinde yanan trafo söndürüldü. Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde, çarşı içi araç giriş çıkışını engelleyen havalı dubaların kompresörünü besleyen trafoda çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında trafo ve kompresör kullanılamaz hale geldi.