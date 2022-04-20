20 Nis 2022 - 13:17- Gündem G: 20 Nis 2022 - 13:21

Sağlıkçılara söz var faaliyet yok

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, 14 Mart’ta Sağlık çalışanlarına verilen sözleri hatırlatarak sözlerin bir an önce yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Sağlıkçılara söz var faaliyet yok mask

Ömer Çeker yaptığı açıklamada “Türk Sağlık-Sen olarak hekimlerimizin de çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarla ve yapılması gerekenlerle ilgili daha önce 112 Çalışanları, Aile Hekimliği ve Üniversite çalışanları ile ilgili gerçekleştirdiğimiz çerçevede bir çalıştay düzenlenecektir. Hekim komisyonumuz doktorlarımızla ilgili süreçlerde aktif ve hızlı bir şekilde rol alacaktır” ifadelerini kullandı.

TÜRK HEKİMİNİN DERTLERİNE ÇARE”

Sağlık camiasında görev yapan her bir meslek mensubumuz değerli olduğunu ifade eden Çeker, “Talepleri, sorunları ve çözüm istekleri ile ilgili olarak tüm platformlarda gerekeni yapmaya, onlarla istişare halinde süreçleri yönetmeye devam edeceğiz. “Türkiye Sevdamız, Ekmek İçin Kavgamız” diyenler olarak bizler, Türkiye’de Türk hekiminin sorunlarına çözüm, Türk sağlık camiasının dertlerine çare bulunacağına inanıyoruz. Bunun içinde çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

14 MART HATIRLATMASI

Çeker açıklamasının devamında, “Sağlık camiasının bütünlüğüne zarar veren her faaliyetin, sağlık camiasına nifak sokarak çalışma barışı ve huzurunun baltalanmasına yönelik her uğraşın karşısında olacağız. Bu tür işlere devam etmek isteyen, sağlık camiasında kaos arzulayan ve bu kutuplaşmadan menfaat devşiren her kuruma karşıda tavır alacağız. Gayretimiz birlik ve beraberlik içerisinde Mutlu Çalışan Mutlu Türkiye İdealini hakim kılmaktır. Biz bunun için uğraşıyoruz. 14 Mart Tıp Bayramında verilen sözler hayata geçmeli, Bir an önce net bir takvim açıklanarak düzenlemelerle ile ilgili süreç hızlandırılmalıdır.

ADİL DÜZENLEME YAPILMALI

Özellikle ücretler konusunda hekimlerimizin yurtdışına göç başta olmak üzere kamu sağlık sisteminden ayrılmalarının önüne geçecek bir ücret politikası hayata geçmeli, Tüm sağlık camiasının ücretleri için tek ödeme şeklindeki ek zam mutlaka verilmelidir. Döner sermaye sistemi çalışan adına yeniden revize edilmeli, Tüm sağlık camiasının ay sonunda ne kadar ücret alacağını bileceği bir sistem kurulmalıdır. Hakkaniyet ölçüsünde ücretlerde iyileştirmeler, Hak edenin hakkını adil bir şekilde alması için düzenlemeler yapılmalıdır.” 

20 Nis 2022 - 13:17 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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Yorumlar

(1)
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Eski Akpartili - akepe nin her zamanki hali halkını kandırmaya devam.bunlar yalancı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 13:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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