Darıca ailesi iftar sofrasında buluştu

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği iftar buluşması ilçe protokolünü bir araya getirdi. Darıca sahilde yeni hizmete açılan toplantı ve konferans salonunda Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına ilçe protokolü ile birlikte kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birim müdürleri katıldı. İftar yemeği Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlar açıldı. Yemeğin ardından ise dua edildi.
BIYIK’TAN BİRLİK BERABERLİK MESAJI
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı selamlama konuşmasında Darıca ailesiyle birlikte aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ''Mübarek Ramazan ayının feyzini ve bereketini yaşadığımız bu günlerde Darıca’da görev yapan tüm kurum ve kuruluşların yöneticileri ile iftar programında birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Pandemi nedeniyle iki yıldır bir araya gelemiyorduk. Darıca ailesi olarak büyük bir aileyiz. Allah birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Mübarek Ramazan ayının ülkemize ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İftar yemeğimize teşrif eden tüm arkadaşlarıma katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.
BURASINI SİZİN İÇİN HİZMETE AÇTIK
İftar buluşmasının gerçekleştiği toplantı ve konferans salonunun derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımına açık olduğunu da belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan toplantı ve konferans salonunu hizmete açtık. Bugün olduğu gibi her zaman sizin hizmetinizde olacak. Burası kimsenin özel locası, toplantı yeri olmayacak. Derneklerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ne zaman isterlerse burada toplantı ve organizasyon yapabilecek. Burasını sizler için hizmete açtık” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.