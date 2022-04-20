20 Nis 2022 - 13:18- Siyaset G: 20 Nis 2022 - 13:19

AK Dilovası’ndan vefa ziyareti

AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimi geçmişte ilçe yönetimlerinde yer alan ancak hayatını kaybeden partilileri ve Dilovalı şehitleri...
AK Dilovası’ndan vefa ziyareti mask
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AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimi geçmişte ilçe yönetimlerinde yer alan ancak hayatını kaybeden partilileri ve Dilovalı şehitleri mezarları başında ziyaret ederek dualar okudular.

YILDIRIM VE EKİBİNDEN VEFA ZİYARETİ

AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimi, İl Yöneticisi Halil İbrahim Arslan ve Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar ve belediye meclis üyeleri büyük vefa örneği göstererek geçmişte ilçe yönetimlerinde görev alan ancak hayatlarını kaybeden Emine Türk, Osman Fırat, Ahmet Tosun, Fesih Şahin, Muhammet Korgan ve Emre Toprak’ı kabirleri başında ziyaret ederek dua okudular.

ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Yıldırım ve yönetimi daha sonra ise Dilovası’nda ikamet eden ve vatanı uğruna canlarını feda eden şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek ruhları için dualar okuyarak büyük takdir aldılar.

MEKANLARI CENNET OLSUN

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Yıldırım, “Mübarek üç aylar ve mübarek ramazan ayının maneviyatına binaen partimizde bizlere yol gösteren, görevlerini hakkı ile yerine getiren ve hakkın rahmetine kavuşan dostlarımızı kabirleri başında anarak bir kez daha yad etmek istedik. Ayrıca vatanımız için canlarını feda eden ilçemizde ki şehitlerimizi de unutmayarak onları da yad etmek istedik. Rabbim hepsinin mekanlarını cennet eylesin”dedi.

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20 Nis 2022 - 13:18 - Siyaset

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