Özak: Bir fuar merkezine harcanacak 1 milyar lira tam bir kaynak israfıdır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanvekili, AKP’den İYİ Parti’ye geçen Zekeriya Özak, Büyükşehir tarafından Kartepe’ye yapılması planlanan yeni fuar alanı ile ilgili eleştirilerde bulundu. Özak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Geçtiğimiz günlerde Cengiz Topel Havalimanı’nın olduğu bölgede Uluslararası Fuar Merkezi ve otel projesinin planlandığı ve bu yatırımın 1 milyar lirayı bulacağı açıklandı. İnterteks’te yaşadığımız 24 yıllık bir tecrübe ile binanın fuar amaçlı yılda en fazla (İDEV, Kitap fuarı, hemşeri dernekleri etkinlikleri vb.) 1 buçuk, 2 ay kullanılabildiği aşikârdır.

“BİZ SADECE YANLIŞ İŞLERİ ELEŞTİRMİYORUZ”

10 ay boş kalacağı belli olan kentin doğu sınırındaki (Kentin tamamının ulaşımının zor olacağı belli olan ve sanki Sakarya'ya daha çok hizmet edecek bir konumda) bir fuar merkezine harcanacak 1 milyar lira tam bir kaynak israfıdır. Atıl kalacağı belli olan gereksiz bir projeye böyle devasa bir para harcayacağınıza 4 kilometrelik Ömer Türkçakal Bulvarı’nı plandaki şekline getirerek 20 metreden 40 metreye genişletin, Adalet Köprüsü ve Santral arası üst geçit projesini gerçekleştirin. Kent için çok daha acil ve faydalı bir hizmeti yapmış olursunuz. Biz sadece yanlış işleri eleştirmiyoruz, aynı zamanda çözüm de sunuyoruz. İşte size hazırladığımız fikir projesi: Kocaeli’de her geçen yıl hızla artan araç sayısı TÜİK verilerine göre Şubat 2022 sonu itibarı ile 446 bin 367 araca ulaşmıştır.

“YENİ ÇÖZÜMLERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR”

İzmit özelinde Anıtpark ve Santral kavşaklarında aşırı yoğunluk yaşanmakta hemzemin yollar artık bu yükü karşılayamamaktadır. İzmit’in kuzeye doğru genişlemesi, yeni yapılan toplu konutlar Gazanfer Bilge Bulvarı’nın yükünü artırmakta ve yeni çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Hemzemin çözüm yerine bu iki kavşağı üstten aşan transit bir üst geçit artık zorunlu hale gelmiştir. Önerimiz de 41 Burda AVM’nin yanından akan Kumla Deresi’nin üstündeki köprü doğuya doğru 2 şerit (yaklaşık 10 metre) genişletilecek, aynı genişletme Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan itfaiye alanında ve eski Carrefour’da da yapılarak devam edecektir. (İstimlak çıkmaması için Carrefour’dan terk edilecek alan kadarı güneydeki yan yol itfaiye alanına doğru kaydırılıp terk/ihdas dengesi sağlanabilir)

ÖNERİLERDE BULUNDU

Aynı genişletme D-100 Karayolu üzerindeki Adalet Köprüsü’nde de yapılıp Baro binasının sınırından ve Milli İrade Meydanı parselinin kenarından genişletme yapılıp Anıtpark’a ulaşılacaktır. Milli İrade Meydanı’nın kuzeyinden de 2 şeritlik bir terk yapılarak alanda önerdiğimiz yer altı otoparkına sorunsuz bir giriş-çıkış imkânı sağlanabilecektir. Yine Adalet Köprüsü’nden başlayarak gidiş-geliş yönünde 2 çarpı 2 yani 4 şeritlik bir köprü hafif bir eğimle (yaklaşık yüzde 2) kuzeydeki Santral Mevkii’ne ulaşılacaktır. Transit yollarla birlikte kenarlarda 2 çarpı 2 şeritli tali yollar da eklendiğinde 30 metrelik mevcut köprü ve yollar 40 metreye genişlemiş ve toplamda 8 şeritli ulaşım aksı elde edilmiş olacaktır. Üst geçit Santral bölgesinde ortadaki kanal ve genişleme alanıyla birleşerek doğal zemine bağlanacaktır.

“KISMEN YOL KISMEN MEYDANA DÖNECEKTİR”

Üniversite bölgesinden şimdiki gibi 2 şerit inen araçlar aynı zamanda ilave 2 şeritle transit devam edecek ve herhangi bir sinyalizasyona yakalanmadan Adalet Köprüsü istikametine devam edecektir. Aynı durum karşı istikamet için de geçerli olacak. Hemzemin yollar yine aynı şekilde çalışacak, Anıtpark-Adalet Köprüsü bölgesinde 2 çarpı 2 olarak hizmet edecek. Bu proje ile yolu daraltan ve defalarca ölümlü kazanın yaşandığı sağlık ocağı kaldırılıp önceki dönemde planladığımız şekliyle kısmen yol kısmen meydana dönüştürülecektir. Santral bölgesinden kuzeye çıkan hemzemin yol 1 çarpı 1 olarak yaklaşık 200 metre yukarıdan 2 çarpı 1’lik köprülü yolla birleşecektir. Hemzemin iniş şimdiki gibi 2 çarpı 1 şerit halinde İnönü Caddesi’ne bağlanacak. Transit geçişin en önemli faydalarından biri de yapımı planlanan Cedit Kentsel Dönüşüm projesine alternatif yol geliştirmesidir. (Bu haliyle 1105 konutluk Cedit projesi tamamlandığında ilave gelecek en az 1500 araç hem Gazanfer Bilge Bulvarı’nı hem de İnönü Caddesi’ni tamamen kilitleyecektir)