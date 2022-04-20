20 Nis 2022 - 13:20- Siyaset G: 20 Nis 2022 - 13:22

“Karamürsel Belediyesi sınıfta kaldı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, Karamürsel Belediyesi’nin faaliyet raporunu eleştirerek, “Karamürsel Belediyesi sınıfta kaldı” ifadelerini kullandı

“Karamürsel Belediyesi sınıfta kaldı” mask

Karamürsel Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Denetim Komisyonu ve Faaliyet Raporlarının görüşüldüğü toplantı sonrası CHP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Çalık, İlçe Başkanı Anıl Aksu ve Karamürsel Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili İsmail İlkay Kaya ilçe binasında bir araya araya gelerek belediyenin faaliyet raporu ve denetim komisyonu raporları ile ilgili açıklama yaptı.

KONULAR AÇIKLAYICI DÜZEYDE DEĞİL”

Karamürsel Belediyesi’nin sınıfta kaldığı belirten İlçe Başkanı Anıl Aksu, “2021 yılı Karamürsel Belediyesi’nin Faaliyet Raporlarını incelediğimizde birçok konunun gerçekleşmediği gibi birçok aksaklıklar olduğunu, faaliyet gerçekleştirmesinde konuların halka açıklayıcı düzeyde olmadığını gördük. Faaliyetlerin gerçekleşmesinde Karamürsel Belediyesi sınıfta kaldı. 2021 Faaliyet Raporu üzerinde Belediye Meclis grubumuzun yaptığı inceleme sonuçlarını Karamürsel Belediyesinin meclis toplantısında sunmuş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU SORUNUNU MECLİSE TAŞIDILAR

Toplantıda aynı zamanda imar durumları ile yapılan inşaatların uyuşmadığı ifade edilerek muhalefet şerhi konuldu. Mecliste 3 soru önergesi verdiklerini belirten Anıl Aksu, “Uyuşturucu ile mücadelede Karamürsel Belediyesi ne gibi önlemler alıyor? Çocuk parkları için gerekli önlemleri ne zaman alacaksınız? Karamürsel Devlet Hastanesi’ne Kardiyoloji, göğüs hastalıkları, kadın doğum gibi branşlarda uzman doktorlar ne zaman gelecek? Halkımızın sorunlarını iyi biliyor ve yakından takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu toplantıda yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet Halk Partisi Karamürsel Teşkilatı olarak Karamürsel halkının sorunlarını yakından takip ettiğimiz gibi bizler de halkımız ile birlikte yaşıyoruz. Her konuyu, her yanlışı büyük titizlikle inceliyor ve gerekli mercilere bildiriyoruz. Her yapılan yanlışı ve her eksiği Karamürsel halkı adına soruyor, sormaya da devam edeceğiz” dedi.

20 Nis 2022 - 13:20 - Siyaset

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