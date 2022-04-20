AKP’de görev yapan Yuşa Erten’e 3 yıl 5 ay ceza!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mart ayı başında FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre Kocaeli’de 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgi ve iddialara göre AKP eski İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın 2018 yılında yönetim listesinde yer alan ve il başkanlığı fotoğrafçısı olarak da bir dönem görev yapan Yuşa Erten, 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevinde bulunan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde Türkiye Öğrenci Konseyi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çiçek takdim eden Metin Geldeş gözaltına alınmasının ardından şahısların itirafçı olduğu belirtildi.

YALANLANMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlık yarışında son seçimlerinde aday olan Ahmet Ömer Kavut’un da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığı, etkin pişmanlık yasası kapsamında Kavut’un da itirafçı olduğu iddiasını Mart ayında gazetemiz haberleştirilirken Kocaeli’deki bazı basın organları ve CHP’de görev yapan bazı yöneticiler bu iddiaları yalanlamıştı. Kavut’un gözaltına alınmadığı, ev arkadaşının FETÖ/PDY Terör Örgütü bağlantıları olduğu sebebiyle ‘bilgi sahibi’ olarak ifade verdiği iddia edilse de Kavut ile birlikte iki kişinin daha FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturmasında gözaltına alındığı belirtildi.

3 YIL CEZA VERİLDİ

2019 yılında FETÖ/PDY Terör Örgütü nedeniyle tutuklanan Hatip Tekin’in yanı sıra Şubat ayında yapılan operasyonlar kapsamında CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayı Ahmet Ömer Kavut, CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları eski Yöneticisi Oğuz Çoban’ın gözaltına alındığı, şahısların daha sonra itirafçı oldukları öğrenildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan Kavut’un 3 yıl 5 Ay, Çoban’ın ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldığı belirtildi. Yuşa Erten, itirafçı olmasının ardından yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.