Namağlup Dilovası Türkiye Şampiyonasında   

Kocaeli Elit Ligi’nde oynadığı 18 maçın 16’sını kazanırken 2 beraberlik alan ve 18 maçta sadece 2 gol yiyerek büyük bir başarıya imza atana Dilovası Belediyespor U18 takımı Kocaeli’yi temsilen Türkiye Şampiyonasına katılacak.
Teknik ekip ve futbolcuları ile gurur duyan Kulüp Başkanı Recep Laç, “Güzel bir lig geçirerek göğsümüzü kabartan başta hocamız Yakup Şahin ve Dilovası’nın öz evlatları futbolcu kardeşlerim olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyor ve şampiyonada da başarılar diliyorum. Bu başarının ortaya çıkmasında büyük katkısı olan, her zaman her koşulda gençler için tüm imkanları seferber eden, maçlarımızda adeta bir taraftar gibi desteğini sunan ve her zaman yanımızda gördüğümüz gençliğin abisi Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Ayrıca yine gençlerimizin her zaman yanında olmaya özen gösteren fırsat buldukça maçlarımıza gelerek destek veren AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım’a ve bizlere her zaman destek veren yanımızda olan Diliskelesi Spor Kulübü Başkanı Sinan Yaşar ve ekibine ve ismini sayamadığım tüm dostlara da teşekkür ederim.”dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.