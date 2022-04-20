14 yaşındaki Nazlı hayatını kaybetti

Gebze Ademyavuz Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde ikamet eden 14 yaşındaki Nazlı Örnek, 8 aydır nadir görülen lafora hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Farabi İlköğretim Okulu’nda 8. Sınıf öğrencisi olan Nazlı, tedavi gördüğü KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Nazlı’nın vefatı ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Çelik konstrüksiyon ustası Fatih Örnek ile Sevda Örnek çiftinin 2 çocuğundan biri olan 14 yaşındaki Nazlı’nın cenazesi dün toprağa verildi.