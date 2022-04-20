20 Nis 2022 - 13:57- Gündem G: 20 Nis 2022 - 13:58

İZGİM, Minik Eller Anaokulu’nu ağırladı

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), Minik Eller Anaokulu öğrencilerini misafir etti

İZGİM, Minik Eller Anaokulu’nu ağırladı mask

Okulların yoğun ilgi gösterdiği İZGİM Çocuk Kütüphanesi, kentimizde eğitim gören meraklı ve heyecanlı öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. İZGİM son olarak Minik Eller Anaokulu’nda eğitim gören 3 ve 4 yaş sınıflarından toplam 34 öğrenciyi misafir etti. İZGİM Çocuk Kütüphanesi’nde çevre, doğa bilinci ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirilen minik öğrenciler, atıkların çevreye, doğaya ve canlılara zararları konusunda bilgi sahibi oldu.


ETKİNLİKLER YAPILDI

3 yaş sınıfı öğrencileri kütüphanede öğretmenleri ile seçtikleri bir hikâye kitabını okurken 4 yaş sınıfı öğrencileri de kumaş üzerine serbest boyama etkinliği gerçekleştirdi. Anaokulu öğrencileriyle dünyayı etkileyecek olumlu olumsuz davranışlar ile ilgili de etkinlik yapıldı. Etkinliklerin ardından minik hediyelerini de alan öğrenciler ziyaretten çok memnun bir şekilde ayrıldı.
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20 Nis 2022 - 13:57 - Gündem

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