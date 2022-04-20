Tekfen Vakfı Müzik Bursu başvuruları başladı  

Türkiye’nin önemli özel sanat kurumları arasında yer alan Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini Müzik Bursu ile bu yıl da sürdürüyor. Başta Tekfen Filarmoni olmak üzere, Türkiye'deki orkestralar için yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla sağlanan burs, lisans düzeyindeki yurt dışı eğitim kurumları için geçerlidir.
LİSANS ÖĞRENCİLERİ
Burs, kendine kariyer hedefi olarak orkestra müzisyenliğini seçen tüm lisans öğrencilerini kapsıyor. Yeni kazanacak olan iki bursiyer, Eylül 2022-Haziran 2023 tarihleri arasında, aylık 750 Avro, 10 ay toplam 7.500 Avro tutarında burstan faydalanabilecek. Başvurular www.tekfenfilarmoni.com adresi üzerinden 18 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.