20 Nis 2022 - 15:54- Ekonomi G: 20 Nis 2022 - 15:55

Tekfen Vakfı Müzik Bursu başvuruları başladı  

Türkiye’nin önemli özel sanat kurumları arasında yer alan Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini Müzik Bursu ile bu yıl da sürdürüyor. Başta Tekf...

Türkiye’nin önemli özel sanat kurumları arasında yer alan Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini Müzik Bursu ile bu yıl da sürdürüyor. Başta Tekfen Filarmoni olmak üzere, Türkiye'deki orkestralar için yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla sağlanan burs, lisans düzeyindeki yurt dışı eğitim kurumları için geçerlidir.

LİSANS ÖĞRENCİLERİ

Burs, kendine kariyer hedefi olarak orkestra müzisyenliğini seçen tüm lisans öğrencilerini kapsıyor. Yeni kazanacak olan iki bursiyer, Eylül 2022-Haziran 2023 tarihleri arasında, aylık 750 Avro, 10 ay toplam 7.500 Avro tutarında burstan faydalanabilecek.  Başvurular www.tekfenfilarmoni.com adresi üzerinden 18 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.

20 Nis 2022 - 15:54 - Ekonomi

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