20 Nis 2022 - 16:00- Ekonomi G: 20 Nis 2022 - 16:01

iPara’nın işlem hacmi 500 milyon TL’yi geçti  

E-ticaret alanında sunduğu gelişmiş ve çözüm odaklı servisleri ile hizmet veren iPara, 2022 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarının açıkladı. Ocak...
iPara’nın işlem hacmi 500 milyon TL’yi geçti   mask

E-ticaret alanında sunduğu gelişmiş ve çözüm odaklı servisleri ile hizmet veren iPara, 2022 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarının açıkladı. Ocak- Şubat-Mart 2022 döneminde toplam 1.2 milyar TL ciro elde eden iPara, Mart’ta 500 milyon TL barajını aşarak yeni bir rekor kırdı. iPara Satış ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alp Özgen, “Hedef kitlemizi genişletmeye devam ediyoruz” dedi.
# bir, ile

20 Nis 2022 - 16:00 - Ekonomi

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