E-ticaret alanında sunduğu gelişmiş ve çözüm odaklı servisleri ile hizmet veren iPara, 2022 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarının açıkladı. Ocak- Şubat-Mart 2022 döneminde toplam 1.2 milyar TL ciro elde eden iPara, Mart’ta 500 milyon TL barajını aşarak yeni bir rekor kırdı. iPara Satış ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alp Özgen, “Hedef kitlemizi genişletmeye devam ediyoruz” dedi.
20 Nis 2022 - 16:00- Ekonomi Güncelleme: 20 Nis 2022 - 16:01
iPara’nın işlem hacmi 500 milyon TL’yi geçti
E-ticaret alanında sunduğu gelişmiş ve çözüm odaklı servisleri ile hizmet veren iPara, 2022 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarının açıkladı. Ocak...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.