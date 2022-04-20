ASAŞ, 4 ödül aldı

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri Töreni’nde 4 ayrı ödül almaya hak kazandı. Alüminyum Çubuk&Profiller kategorisinde de birincilik, Alüminyum Yassı Ürünler kategorisinde ikincilik, Alüminyum İnşaat Malzemeleri ve İhracat Şampiyonları kategorilerinde ise üçüncülük ödüllerine layık görüldü.