Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri Töreni’nde 4 ayrı ödül almaya hak kazandı. Alüminyum Çubuk&Profiller kategorisinde de birincilik, Alüminyum Yassı Ürünler kategorisinde ikincilik, Alüminyum İnşaat Malzemeleri ve İhracat Şampiyonları kategorilerinde ise üçüncülük ödüllerine layık görüldü.
20 Nis 2022 - 16:00- Ekonomi Güncelleme: 20 Nis 2022 - 16:01
ASAŞ, 4 ödül aldı
Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İhracatın Metalik Yı...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.