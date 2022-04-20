20 Nis 2022 - 16:00- Ekonomi G: 20 Nis 2022 - 16:01

ASAŞ, 4 ödül aldı

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İhracatın Metalik Yı...

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri Töreni’nde 4 ayrı ödül almaya hak kazandı. Alüminyum Çubuk&Profiller kategorisinde de birincilik, Alüminyum Yassı Ürünler kategorisinde ikincilik, Alüminyum İnşaat Malzemeleri ve İhracat Şampiyonları kategorilerinde ise üçüncülük ödüllerine layık görüldü.

20 Nis 2022 - 16:00 - Ekonomi

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